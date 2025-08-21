18 perce
A tavasz közönségdíjasánál csak a kisfia örül jobban az elismerésnek
A vármegyei II. osztály tavaszi közönségdíjasa nem elégedett saját és Nagymányok teljesítményével, ugyanakkor borúlátó a megyei focit illetően. Interjú a szezon végén harmadszor is visszavonult Bodó Józseffel.
– Ez meggyőző „teljesítmény” volt! Ennyi barátja ellen?
– Hála Istennek, igen! A viccet félretéve, mindenki tudja, hogy ez egy szimpátiaszavazás, örülök neki, hogy ennyien szavaztak rá. Ezúton is köszönöm mindenkinek, aki szánt rá az idejéből – fogalmazott Bodó József, aki hatalmas fölénnyel, több, mint ezeregyszáz vokssal kapott többet második helyezettnél a vármegyei II. osztály tavaszi szavazásán, kiérdemelve a közönségdíjat.
– A szezon végén bejelentette, visszavonul a felnőtt labdarúgástól és a jövőben csak a Bonyhádi Öregfiúk csapatát erősíti majd. Szép lezárása ez a díj a pályafutásának!
– Szerintem a kisfiam jobban örül ennek a díjnak, mint jómagam, de természetesen én is hasonlóképpen érzek. Ugyanakkor szívesebben elcseréltem volna ezt az elismerést egy bajnoki éremre... Ám ahogy az elmúlt három évben lezártam a pályafutásom ezen részét, úgy most is azt kérdezem magamtól, hogy valóban lezártam? Őszintén megmondom, nagyon nehezen tudom abbahagyni a focit! Amíg azt mondják, tudok segíteni, addig csinálom. Szerencsésnek érzem magam, mert olyan cégnél dolgozom, ahol szeretik a sportot. Bayer Péter mindig támogatta azt a csapatot, ahol éppen játszottam, ezáltal könnyebb volt az edzésre járás is.
Már az ötszázasok szűk táborát erősíti Bodó József
– A mögöttünk hagyott idényben a Nagymányoki SE játékosa és egyben edzője volt. A harmadik helyen mentek téli pihenőre, vesztett pontok tekintetében egy egységgel az őszi első Dombóvári LK mögött, a bajnokságot viszont a hatodik helyen zárták, nyolc ponttal kevesebbet gyűjtve, mint a bajnok.
– Mint ahogy mondtam, rettentően csalódott vagyok! Volt pár jó mérkőzésünk, például idegenben győztük le a Dombóvárt 1–0-ra és otthon a bronzérmes ASE Paksot 3–2-re, de ahhoz kevés volt, hogy dobogóra odaérjünk. A problémákat nem ecsetelném, de magam hibáztatom főként. Soha nem voltam megelégedve magammal és azt hiszem, abban a korban vagyok, hogy már nem is leszek.
A véletlennek köszönheti, hogy kapus lett a tavasz szakmai díjasa
Nagyot változott a megyei foci Bodó József szerint
– Kijutott a „jóból” tavasszal a Nagymányoknak, a tizenkét bajnokiból három is a „zöld asztalnál” dőlt el. Létszámproblémák miatt csapata nem tudott kiállni a Tengelic ellen, ahogy a Gerjen és az Aparhant is kénytelen volt lemondani a mérkőzést. Hogyan látja a vármegyei futball jövőjét?
– Már közel tíz évvel ezelőtt is azt mondtam, hogy nemsokára nagy gondok lesznek Tolnában. Az elmúlt szezonokban ez bekövetkezett és nem látom, hogy a közeljövőben pozitív irányba változnának a dolgok. De ne legyen igazam! Tudom azt is, hogy sok helyen pénzért játszanak, de ezelőtt tíz éve is így volt, a helyzet viszont csak romlott azóta. Szomorú vagyok amiatt is, hogy manapság másról nem lehet olvasni és hallani, csak azt, hogy egymást ócsárolják különféle felületeken. Egy Szedres–Kölesd szomszédvári rangadón is mentek annak idején a kiabálások, de mérkőzés után a két klub vezetői, játékosai mégis le tudtak ülni ugyanahhoz az asztalhoz. Ez hiányzik a megyei futballból! Szeretném, ha a kölcsönös tisztelet megmaradna, ezért volt jó a megye válogatott. Ott nem számított, ki honnan jött, egy célért küzdöttünk.