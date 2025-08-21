A tavasz közönségdíjasánál csak a kisfia örül jobban az elismerésnek

– Ez meggyőző „teljesítmény” volt! Ennyi barátja ellen?

– Hála Istennek, igen! A viccet félretéve, mindenki tudja, hogy ez egy szimpátiaszavazás, örülök neki, hogy ennyien szavaztak rá. Ezúton is köszönöm mindenkinek, aki szánt rá az idejéből – fogalmazott Bodó József, aki hatalmas fölénnyel, több, mint ezeregyszáz vokssal kapott többet második helyezettnél a vármegyei II. osztály tavaszi szavazásán, kiérdemelve a közönségdíjat.

Bodó József (zöldben) soha nem elégedett saját teljesítményével, Olvasóink viszont őt választották a tavasz közönségdíjasának

Fotó: Mártonfai Dénes

– A szezon végén bejelentette, visszavonul a felnőtt labdarúgástól és a jövőben csak a Bonyhádi Öregfiúk csapatát erősíti majd. Szép lezárása ez a díj a pályafutásának!

– Szerintem a kisfiam jobban örül ennek a díjnak, mint jómagam, de természetesen én is hasonlóképpen érzek. Ugyanakkor szívesebben elcseréltem volna ezt az elismerést egy bajnoki éremre... Ám ahogy az elmúlt három évben lezártam a pályafutásom ezen részét, úgy most is azt kérdezem magamtól, hogy valóban lezártam? Őszintén megmondom, nagyon nehezen tudom abbahagyni a focit! Amíg azt mondják, tudok segíteni, addig csinálom. Szerencsésnek érzem magam, mert olyan cégnél dolgozom, ahol szeretik a sportot. Bayer Péter mindig támogatta azt a csapatot, ahol éppen játszottam, ezáltal könnyebb volt az edzésre járás is.