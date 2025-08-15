4 órája
Bognár György: Közel álltunk ahhoz, hogy megfordítsuk ezt a párharcot
A kupagyőztes Paks a hazai visszavágón ugyan 2–1-re legyőzte az ukrán Zsitomirt a labdarúgó Konferencia-liga selejtezőjének harmadik fordulójában, de 4–2-es összesítéssel így is kiesett a sorozatból. Bognár György vezetőedző értékelt a lefújás után.
„Gratulálok a csapatnak, szorossá tudtuk tenni a továbbjutást, ez mindenképpen jó eredmények számít. Volt egy forgatókönyvünk a gólokra, hogy ledolgozzuk a hátrányunkat, ez ült is – mondta Bognár György, a Paksi FC vezetőedzője.
– Volt húsz percünk, hogy kiharcoljuk a hosszabbítást. Megvoltak a lehetőségeink, Hinorának és Zekének is volt ordító helyzete, illetve egy büntető-gyanús szituáció, amit még nem néztem vissza. Csak dicséret illeti a srácokat! Jól küzdöttek, közel álltunk ahhoz, hogy megfordítsuk ezt a párharcot.”
Paksi FC–Polisszja Zsitomir, Konferencia-liga-selejtező, visszavágóFotók: Molnár Gyula