Konferencia-liga

1 órája

Bognár György: Közel álltunk ahhoz, hogy megfordítsuk ezt a párharcot

Címkék#Konferencia-liga#Zsitomir#labdarúgás#Bognár György#Paksi FC

A kupagyőztes Paks a hazai visszavágón ugyan 2–1-re legyőzte az ukrán Zsitomirt a labdarúgó Konferencia-liga selejtezőjének harmadik fordulójában, de 4–2-es összesítéssel így is kiesett a sorozatból. Bognár György vezetőedző értékelt a lefújás után.

Teol.hu

„Gratulálok a csapatnak, szorossá tudtuk tenni a továbbjutást, ez mindenképpen jó eredmények számít. Volt egy forgatókönyvünk a gólokra, hogy ledolgozzuk a hátrányunkat, ez ült is – mondta Bognár György, a Paksi FC vezetőedzője. – Volt húsz percünk, hogy kiharcoljuk a hosszabbítást. Megvoltak a lehetőségeink, Hinorának és Zekének is volt ordító helyzete, illetve egy büntető-gyanús szituáció, amit még nem néztem vissza. Csak dicséret illeti a srácokat! Jól küzdöttek, közel álltunk ahhoz, hogy megfordítsuk ezt a párharcot.” 

 

