Bognár György: Közel álltunk ahhoz, hogy megfordítsuk ezt a párharcot

„Gratulálok a csapatnak, szorossá tudtuk tenni a továbbjutást, ez mindenképpen jó eredmények számít. Volt egy forgatókönyvünk a gólokra, hogy ledolgozzuk a hátrányunkat, ez ült is – mondta Bognár György, a Paksi FC vezetőedzője. – Volt húsz percünk, hogy kiharcoljuk a hosszabbítást. Megvoltak a lehetőségeink, Hinorának és Zekének is volt ordító helyzete, illetve egy büntető-gyanús szituáció, amit még nem néztem vissza. Csak dicséret illeti a srácokat! Jól küzdöttek, közel álltunk ahhoz, hogy megfordítsuk ezt a párharcot.”