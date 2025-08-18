Bognár György: Nyomasztó fölényben játszottunk!

„A mérkőzés nagy részében nyomasztó fölényben játszottunk – mondta Bognár György, a Paksi FC vezetőedzője. – Hogy az első félidőben nem tudtunk legalább egy gólt szerezni, az a pontatlan utolsó passzok és rossz döntések számlájára írható. Volt bennem hiányérzet az első 45 perc után. A kiállítás után érthetetlen volt az egy-két kontra, amit az ellenfél végigvitt. A végén aztán örültünk a döntetlennek, hogy ki tudtuk harcolni. Bár 2–2 után az utolsó három-négy percben is számtalan lehetőségünk volt. Gratulálunk az ellenfélnek, jól küzdöttek."