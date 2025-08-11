Bognár György taktikája most is ült, ez a Konferencialigában még sokat érhet

Mindössze három helyen maradt változatlan a Paks kezdője a hétközi, Zsitomir elleni nemzetközi kupameccshez képest, Kovácsik Ádám, Kinyik Ákos és Papp Kristóf kapott új játszótársakat az Újpest elleni bajnokin. Bognár Györgynek ez a húzása bevált, hiszen a felforgatott csapat is győzni tudott a Megyeri úton.

„Az első perctől kezdve bátrak voltunk, a próbáltunk egész pályán letámadni, az ellenfél térfelén labdákat szerezni, támadásokat vezetni. A második félidő végén több kontra lehetőségünk is volt, a védekezésünkben adódott egy-egy probléma, de sikerült kisegítenünk egymást. A következő mérkőzésünket a Zsitomir ellen játsszuk, néhány játékosunkat emiatt pihentettük. Megpróbáljuk azt a találkozót is győzelemmel zárni” – fogalmazott a paksiak vezetőedzője.

Az atomvárosiak 3–0-s hátrányból várják a csütörtöki Konferencialiga-visszavágót, a mérkőzést 19 órakor rendezik a Fehérvári úton.