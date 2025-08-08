Bognár György: – Van feladatunk, a párharcnak nincs vége

Háromgólos hátrányt szedett össze a szlovákiai Eperjesen a Paksi FC az ukrán Polisszja Zsitomir ellen a Konferencialiga-selejtező első mérkőzésén. Bognár György tudja, hogy ez jelentős különbség, ahogy azt is, hogy a mérkőzés képe alapján még a gólkülönbség sem túlzó.

„A Zsitomir gyorsabban és frissebben futballozott, több veszélyt jelentettek a kapunkra. Mi kissé kényelmesen futballoztunk, lassabban játszottuk meg a labdákat – fogalmazott a mérkőzést követően a paksiak vezetőedzője, aki a viszavágóra kiadta az ukázt. – Három nullás vereséget szenvedtünk, de van feladatunk, a párharcnak nincs vége. Az biztos, hogy a csütörtöki játékunk alapján ekkora hátrányt egy ennyire labdabiztos csapat ellen nagyon nehéz ledolgozni. Ettől még nem kérdés, hazai pályán nyerni akarunk.”

A visszavágót augusztus 14-én, 19 órakor rendezik a Fehérvári úton. A továbbjutó az olasz Fiorentina ellen játszik a Konferencialiga főtáblájára jutásért.