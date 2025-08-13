Testközelből nézte végig az egészen elképesztő új világrekordot

A svéd Armand Duplantis 6,29 méteres világcsúccsal nyerte meg a férfi rúdugrást kedden, a Gyulai István Memorial Atlétikai Magyar Nagydíjon, Böndör Márton előkelő helyen zárt az erős mezőnyben.

Böndör Márton helytállt a nagyon erős mezőnyben

Fotó: MASZ/facebook

Az olimpiai és világbajnok svéd atléta, a sportág jelenlegi első számú sztárja remek sorozatot produkált, igaz, kezdőmagasságán, 5,72-n egyet hibázott, azt követően viszont egészen 6,11-ig nem rontott. Utóbbi magasságon még a görögök klasszisa, Emmanuil Karalisz is versenyben volt, a győzelemre azonban nem volt esélye. Duplantis saját, 6,28-as rekordját adta át a múltnak, amelyet júniusban ugrott Stockholmban, egyúttal ez volt a 13. csúcsdöntése.

A szám magyarja, a nemzetközi mezőnyben a júniusi csapat Európa-bajnokságon elért 5,70 méteres ugrásával berobbant Böndör Márton kiválóan versenyzett. A győri atléta az 5,32-es kezdőmagasságon másodikra jutott át, majd az 5,52-t harmadikra teljesítette. Következett az 5,62, amelynél eddig csak egyszer, a spanyol fővárosban, a Királyi Palota mellett tudott jobbat. Böndör első két kísérlete sikertelen volt, harmadikra viszont tisztán libbent át a léc felett. A folytatásban az 5,72-es egyéni rekord már nem jött össze neki, de így is az előkelő hetedik helyen zárt a sztárokkal teletűzdelt mezőnyben.

Böndör Márton bronzérmes lett az Egyetemi Világjátékokon

„Volt akivel először versenyezhettem együtt – mondta Böndör Márton. – Mindenki nagyon jó fej, támogató volt a közeg. A Nemzeti Atlétikai Központban versenyezni mindig jó, de a 14 ezer fős, telt házas közönség ovációjától kísérve ugrani felemelő érzés. Mindig pozitívan befolyásolja a teljesítményemet, ha sok ember van körülöttem. Armand Duplantis teljesítményére nincsenek szavak. Az egyik szemem sír, a másik nevet. Ismét eltávolodott a többi rúdugrótól, de a sportág egy polccal feljebb került. Néhány szót sikerült váltanunk egymással, egy szerény, kommunikatív srácról beszélünk, aki egyedül áll a világ tetején. Dicsérte a pályát, imádja a magyar közönséget, szeretne még visszatérni Budapestre.

Böndör Márton a vasárnap Lengyelországban versenyez, augusztus legvégén pedig a horvátországi Krk-en egy utcai rúdugró versenyen vesz részt. A bonyhádi származású sportoló elmondta, a szezon elején nem volt cél a vb, de nagyon nagy dolog lenne, ha kijutna. A szeptemberi tokiói világbajnokság szintje 5.82 méter. A világranglistán kell előrébb végeznie, hogy indulhasson a vb-n. Két napja a 37. helyen állt, jelenleg 36., az első 36 helyezett lehet ott Japánban. A kvalifikációs időszak augusztus 22-én zárul.