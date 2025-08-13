augusztus 13., szerda

Ipoly névnap

34°
+36
+17
Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
Gyulai István Memorial

1 órája

Testközelből nézte végig az egészen elképesztő új világrekordot

Címkék#atlétika#gyulai istván memorial#armand duplantis#Böndör Márton

Világcsúcsot hozott a férfi rúdugrás kedden a Gyulai István Memorial Atlétikai Magyar Nagydíj. A svéd Armand Duplantisszal együtt versenyzett a bonyhádi származású Böndör Márton.

Balázs László

A svéd Armand Duplantis 6,29 méteres világcsúccsal nyerte meg a férfi rúdugrást kedden, a Gyulai István Memorial Atlétikai Magyar Nagydíjon, Böndör Márton előkelő helyen zárt az erős mezőnyben. 

Böndör Márton helytállt a nagyon erős mezőnyben
Böndör Márton helytállt a nagyon erős mezőnyben
Fotó: MASZ/facebook

Az olimpiai és világbajnok svéd atléta, a sportág jelenlegi első számú sztárja remek sorozatot produkált, igaz, kezdőmagasságán, 5,72-n egyet hibázott, azt követően viszont egészen 6,11-ig nem rontott. Utóbbi magasságon még a görögök klasszisa, Emmanuil Karalisz is versenyben volt, a győzelemre azonban nem volt esélye. Duplantis saját, 6,28-as rekordját adta át a múltnak, amelyet júniusban ugrott Stockholmban, egyúttal ez volt a 13. csúcsdöntése.  
A szám magyarja, a nemzetközi mezőnyben a júniusi csapat Európa-bajnokságon elért 5,70 méteres ugrásával berobbant Böndör Márton kiválóan versenyzett. A győri atléta az 5,32-es kezdőmagasságon másodikra jutott át, majd az 5,52-t harmadikra teljesítette. Következett az 5,62, amelynél eddig csak egyszer, a spanyol fővárosban, a Királyi Palota mellett tudott jobbat. Böndör első két kísérlete sikertelen volt, harmadikra viszont tisztán libbent át a léc felett. A folytatásban az 5,72-es egyéni rekord már nem jött össze neki, de így is az előkelő hetedik helyen zárt a sztárokkal teletűzdelt mezőnyben.

Böndör Márton bronzérmes lett az Egyetemi Világjátékokon

„Volt akivel először versenyezhettem együtt – mondta Böndör Márton. – Mindenki nagyon jó fej, támogató volt a közeg. A Nemzeti Atlétikai Központban versenyezni mindig jó, de a 14 ezer fős, telt házas közönség ovációjától kísérve ugrani felemelő érzés. Mindig pozitívan befolyásolja a teljesítményemet, ha sok ember van körülöttem. Armand Duplantis teljesítményére nincsenek szavak. Az egyik szemem sír, a másik nevet. Ismét eltávolodott a többi rúdugrótól, de a sportág egy polccal feljebb került. Néhány szót sikerült váltanunk egymással, egy szerény, kommunikatív srácról beszélünk, aki egyedül áll a világ tetején. Dicsérte a pályát, imádja a magyar közönséget, szeretne még visszatérni Budapestre. 
Böndör Márton a vasárnap Lengyelországban versenyez, augusztus legvégén pedig a horvátországi Krk-en egy utcai rúdugró versenyen vesz részt. A bonyhádi származású sportoló elmondta, a szezon elején nem volt cél a vb, de nagyon nagy dolog lenne, ha kijutna. A szeptemberi tokiói világbajnokság szintje 5.82 méter. A világranglistán kell előrébb végeznie, hogy indulhasson a vb-n. Két napja a 37. helyen állt, jelenleg 36., az első 36 helyezett lehet ott Japánban. A kvalifikációs időszak augusztus 22-én zárul. 

 

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a teol.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!

Rovatunkból ajánljuk

További hírek a témában
A TEOL kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
A TEOL kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu