Újabb jó eredményével elérhető közelségbe került a vb-részvétel

Nem túlzás azt állítani, hogy Böndör Mártonnal az elmúlt hónapokban nagyot fordult a világ.

Böndör Márton júniusban robbant be a nemzetközi elitbe

Augusztus 12-én a Gyulai István Memorial Atlétikai Magyar Nagydíjon teljesült egy álma: rúdugrásban azonos magasságra ugorhatott a világcsúcstartó Armand Duplantisszal. És előbb ugrotta át az 5.62-t, mint a világ talán jelenlegi legismertebb atlétája, legnagyobb sztárja, amivel pár pillanatra vezetett is a versenyben. A vége ismert, Duplantis 13. alkalommal javított a világcsúcson a Nemzeti Atlétikai Központban – az új rekord 6.29 méter –, Böndör a remek ugrókat felvonultató mezőnyben végül a hetedik helyen zárt.

Lapunknak arról beszélt a nagydorogi származású, a rúdugrással a bonyhádi Petőfi gimnáziumban közeli viszonyba kerülő atléta, hogy evés közben jön meg az étvágy. A szezon elején abszolút nem foglalkoztatta a vb-kvalifikáció, de az elmúlt hónapokban mutatott egyenletes, jó teljesítményének köszönhetően mára kézzelfogható közelségbe került a szeptember 13-án kezdődő tokiói világbajnokságon való részvétel. Az új cél elérése érdekében vasárnap este a lengyelországi Miedzyzdrojében lebonyolított Golden Sand elnevezésű utcai versenyen Böndör odatett még egy 5,62 métert a vb-kvalifikáció érdekében. Mostani eredménye azért is fontos, mert ezzel megerősítette kvótát érő helyét a vb kvalifikációs ranglistáján. Az Arany Homok elnevezésű viadalon a rúdugrók a promenádon mérték össze tudásukat.

Böndör Márton edzője a testvére, Dániel

„Negyedik lettem a silver kategóriás viadalon. Jól ment a versenyzés, elégedett vagyok – mondta Böndör Márton. – Az 5.72 méteres új egyéni csúcs is benne lehetett volna a versenyben, volt biztató kísérletem, de nem vagyok elégedetlen. Az első három helyezett egyaránt 5.72-t ugrott, így azt gondolom nem vagyok annyira lemaradva. A győztes hazai versenyző Lisek ugrott már 6.02 métert is.

A 23 éves atléta hozzátette: a világbajnoki kvalifikáció augusztus 24-én, vasárnap zárul. Egy hete még 36. volt, a Gyulai Memorialon és a lengyelországi viadalon elért eredményével jelenleg a ranglista 29. helyét foglalja el. A rangsor első 36 helyezettje utazhat Tokióba.

Promenada Gwiazd, végeredmény: 1. Piotr Lisek (Lengyelország) 5.72 m, 2. Olen Tray Oates (USA) 5.72, 3. Simen Guttormsen (Norvégia) 5.72, 4. Böndör Márton 5.62.