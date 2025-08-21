augusztus 21., csütörtök

Sorozatban harmadszor

1 órája

Bajnokok Ligája-résztvevőt is legyőzve védte meg címét a Bonyhád!

A balatonboglári Platán strandon rendezték az idei magyar bajnokságot, ahol a címvédő Bonyhád BFC mellett a Garvittax és a világranglista 43. helyén álló BSC Husty vett részt. A keddi nyitónapon Szász Dávid strandfocistái a magyar riválisukat 7–2-re, az állandó Bajnokok Ligája-résztvevő szlovák bajnokot 2–0-ra legyőzték.

A több meghatározó játékosát, így Wirth Dánielt, Ficsór Dávidot, Patócs Richárdot és a csapatkapitány Máté Róbert is nélkülöző völgységiek a másnap két meggyőző sikerrel (6–2, 12–2) megvédték elsőségüket, biztosítva jövő évi nemzetközi szereplésüket.

A kupagyőzelmük után a bajnoki címet is begyűjtő Bonyhádra csak most vár az igazán nagy feladat az évben, szeptember 16-tól ugyanis az olaszországi Cataniában rendezendő klubvilágbajnokságon képviseli majd az Év csapata Magyarországot.

 

