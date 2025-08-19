Kilenc bonyhádi játékos szerepelt a magyar válogatott keretében

Az előző évekhez hasonlóan ismét a balatonboglári Napfény strandon van jelenése a Bonyhád BFC strandlabdarúgó-csapatának. A völgységiek júniusban egy döntőt már nyertek: a kupában 4–0-ra győztek az Alibi Team ellen. Kedden előbb a bonyhádiakat is felvonultató magyar válogatott Szlovákiával csapott össze, ezt követően ma és holnap a bajnoki címért lépnek pályára Szász Dávidék.

A dupla válogatott találkozón kilenc BFC-játékos húzta magára a válogatott szerelést: dr. Szabó Szilárd, Schleining Máté, Sásdi Bence, Sásdi András, Genczler Kornél, Kaufmann Kornél, Sebestyén Huba, Szabó Dániel és Szász Dávid szerepelt a keretben. A délelőtti találkozón 4–3-ra nyertek a szlovákok (gól: Szabó Donát, Genczler, Sásdi A.), a délutáni visszavágón 8–5-re a mieink (gól: Szabó Dániel 2, Menyhei 2, Laczkó, Bartha B., Bocsev, Kaufmann). A második találkozón jobban pörgött a csapat, s bonyhádi gólszerzőkkel sikerült visszavágni a vereségért.

