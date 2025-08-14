Robban az átigazolási bomba? A Chelsea következő sztárja Bonyhádon készül

Már javában pörögnek az események az európai kupaporondon, szűkebb pátriánkban a Bonyhád VLC egy átigazolási pletykával kerülhet a hírportálok találati listájának előkelő helyére.

Nathan Bagaza a Bonyhád VLC csapatával készül

Fotó: BVLC/facebook

Az angol Premier League gigaklubja, a Chelsea FC híres arról, hogy minden átigazolási szezonban ész nélkül vagyonokat költ el új játékosok szerződtetésére. Egyedülálló átigazolási politikát folytatnak: 2023 nyara óta öt átigazolási időszak alatt 31 leigazolt játékos mintegy 1 milliárd euró elköltött összeggel terhelte meg a büdzséjüket. Az idei nyári átigazolási időszak java ráadásul még csak most következik. A szokásos „korrekt” ügyeskedéseiknek köszönhetően általában úgy lerabolják riválisaikat, mint a bodzaszedők a siófoki aranypartot. Ez az attitűdjük nem annyira népszerű, a fél világ várja, hogy a gonosz imperialisták vad kapitalista csapatépítési stratégiája egész Európát bezengő csattanással essen pofára.

A nyugat-londoni egyesület ugyanakkor az értékesítések, kölcsönadások vonatkozásában is ügyeskedik, hiszen az UEFA pénzügyi fair play (FFP) szabályzata megköveteli, hogy a klubok bevételei és kiadásai egyensúlyban legyenek.

Talán éppen ennek köszönhetően robbanhat a transzferbomba a Völgységben is. Mivel a Bonyhád VLC általában ügyesen kommunikál, s a lehető legfontosabb kérdésekben nem mennek le a Sas kabaréval vegyített tévéshop szintjére, a Nemzetközi Sportújságíró Szakmai Kamara blogger tagozat alapszabályának megfelelően ide csak ezt írhatjuk: „a Chelsea FC korosztályos játékosa, Nathan Bagaza a Bonyhád VLC-nél tölt egy hetet.” Egyelőre deal-ről még nincs szó, hiszen a fiatal tehetség a városban tölti a szünidejét. Miközben a kékek gőzerővel készülnek a PL hétvégi rajtjára, „Nathan a BVLC játékosaival karöltve hangolódik a 2025/2026-os idényre.”