Transzferpletyka Tolnában

50 perce

Robban az átigazolási bomba? A Chelsea következő sztárja Bonyhádon készül

Címkék#labdarúgás#Chelsea FC#Bonyhád VLC

A nyári focihírek jó része továbbra is az átigazolási információkra, transzferpletykákra összpontosít. Nem maradt ki az átigazolási hírekből a Bonyhád VLC csapata sem.

Balázs László

Már javában pörögnek az események az európai kupaporondon, szűkebb pátriánkban a Bonyhád VLC egy átigazolási pletykával kerülhet a hírportálok találati listájának előkelő helyére. 

Nathan Bagaza a Bonyhád VLC csapatával al készül
Nathan Bagaza a Bonyhád VLC csapatával készül 
Fotó: BVLC/facebook

Az angol Premier League gigaklubja, a Chelsea FC híres arról, hogy minden átigazolási szezonban ész nélkül vagyonokat költ el új játékosok szerződtetésére. Egyedülálló átigazolási politikát folytatnak: 2023 nyara óta öt átigazolási időszak alatt 31 leigazolt játékos mintegy 1 milliárd euró elköltött összeggel terhelte meg a büdzséjüket. Az idei nyári átigazolási időszak java ráadásul még csak most következik. A szokásos „korrekt” ügyeskedéseiknek köszönhetően általában úgy lerabolják riválisaikat, mint a bodzaszedők a siófoki aranypartot. Ez az attitűdjük nem annyira népszerű, a fél világ várja, hogy a gonosz imperialisták vad kapitalista csapatépítési stratégiája egész Európát bezengő csattanással essen pofára. 

A Bonyhád VLC visszaléptette felnőttcsapatát az NB III-ból 

A nyugat-londoni egyesület ugyanakkor az értékesítések, kölcsönadások vonatkozásában is ügyeskedik, hiszen az UEFA pénzügyi fair play (FFP) szabályzata megköveteli, hogy a klubok bevételei és kiadásai egyensúlyban legyenek. 
Talán éppen ennek köszönhetően robbanhat a transzferbomba a Völgységben is. Mivel a Bonyhád VLC általában ügyesen kommunikál, s a lehető legfontosabb kérdésekben nem mennek le a Sas kabaréval vegyített tévéshop szintjére, a Nemzetközi Sportújságíró Szakmai Kamara blogger tagozat alapszabályának megfelelően ide csak ezt írhatjuk: „a Chelsea FC korosztályos játékosa, Nathan Bagaza a Bonyhád VLC-nél tölt egy hetet.” Egyelőre deal-ről még nincs szó, hiszen a fiatal tehetség a városban tölti a szünidejét. Miközben a kékek gőzerővel készülnek a PL hétvégi rajtjára, „Nathan a BVLC játékosaival karöltve hangolódik a 2025/2026-os idényre.” 

 

