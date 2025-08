Nyolcat kapott a Bonyhád, búcsúzott a Magyar Kupából (galéria)

A MOL Magyar Kupa első fordulójában kezdte meg az új idényt a jelentős átalakuláson átesett Bonyhád VLC, amely az NB III-as indulástól visszalépve immár megyei szinten szerepel. A helyi kötődésű játékosokra építő gárdát Sárai György irányítja, és a szezonrajton rögtön egy ellentétes utat bejáró ellenféllel találkozott: a Dunaújváros FC a Fejér vármegyei I. osztály megnyerése után jutott fel az NB III-ba, ahol győzelemmel kezdte az idényt.

Sokakat vonzott a Bonyhád VLC Magyar Kupa-mérkőzése

Fotó: Máté Réka

A két csapat közti osztálykülönbség már a mérkőzés elején megmutatkozott. A vendégek labdás játéka jóval tudatosabbnak és szervezettebbnek tűnt annál, mint amit egy frissen feljutott együttestől várni lehetne. Gróf András csapata hamar beszorította a bonyhádiakat, akik az első negyedórában alig lépték át a felezőt, támadásépítésre pedig nem sok lehetőségük volt. Egy szöglet utáni kapufa és egy bal oldali akció végén leadott lövés is jelezte: a vendégek nemcsak irányították a játékot, de mihamarabb gólra is akarták váltani fölényüket – ez a 12. percben sikerült is. A vezetés megnyugtatta a Dunaújvárost, ugyanakkor még nagyobb lendületet is adott nekik.

A folytatásban valamelyest szétesettebb lett a játékuk, több egyéni megoldással próbálkoztak, aminek köszönhetően a Bonyhád is némi lélegzethez jutott, de komoly helyzetet nem tudott kialakítani. A vendég kispadjáról érkező utasítások által azonban gyorsan visszataláltak a kombinatív játékhoz, és újra lehetőségekig jutottak. A 23. percben egy újabb szöglet után növelték előnyüket, majd egy percen belül jött a harmadik találat is, miután letámadásuk hibára kényszerítette a bonyhádi védelmet. Bár ezt követően tíz percig pontatlanabbul játszottak, a 34. percben így is megszületett a negyedik Fejér vármegyei találat.

Fotó: Máté Réka

A szünetben a vendégek négyet is cseréltek, jelezve, hogy számukra a továbbjutás gyakorlatilag eldőlt. Azonban a lehetőséget kapó játékosok is bizonyítani akartak, így a Dunaújváros továbbra is dominált. Az 51. percben tizenegyesből lett 0–5, ami után kissé csökkent ugyan az iram, de a hazaiak nem tudták tartósan enyhíteni a nyomást. A 65. percben egy bal oldali beadásról lemaradt a védelem és így már hat találattal vezettek a vendégek. Az utolsó húsz percben a Dunaújváros visszavett a tempóból, de így is akadtak egyéni megvillanások. A 79. percben újabb tizenegyeshez jutottak, amit értékesítettek, majd egy ismét balról vezetett akció végén megszületett a nyolcadik találatuk is.