augusztus 17., vasárnap

Jácint névnap

26°
+37
+20
Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
nb iii-as foci

36 perce

Botlott az UFC, amelynek négy perc alatt kétszer mattolták a védelmét

Címkék#Szekszárdi UFC#Iváncsa KSE#labdarúgás#NB III-as bajnokság

Az NB III-as focibajnokság negyedik fordulójában a tavalyi ezüstérmes otthonában veszítette el veretlenségét a Szekszárdi UFC.

Teol.hu

Iváncsa KSE–Szekszárdi UFC 4–0 (2–0). Iváncsa, v.: Horváth D. (Halmai K., Bense). Szekszárd: Bognár Zs.– Egri, Füredi (Maczik), László M., Lajkó– Lékó (Ulbert, Tanos), Major– Sütő E., Bartha, Péter D. (Nagy R., a szünetben)– Ágics. Vezetőedző: Juhász Máté. Az UFC vérbeli csatár nélkül – Arena Ármin nem volt bevethető, a múlt héten kiállított Paksi Dániel eltiltását töltötte – lépett pályára tavalyi ezüstérmes otthonában. Az első félidő elején percek alatt két gólt lőtt a hazai csapat, eldöntve ezzel a három pont sorsát. Gólszerzők: Ivády (8.), Monori (12.), Kovács S. (47.), László T. (76.).  
 

 

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a teol.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!

Rovatunkból ajánljuk

További hírek a témában
A TEOL kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
A TEOL kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu