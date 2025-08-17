Botlott az UFC, amelynek négy perc alatt kétszer mattolták a védelmét

Iváncsa KSE–Szekszárdi UFC 4–0 (2–0). Iváncsa, v.: Horváth D. (Halmai K., Bense). Szekszárd: Bognár Zs.– Egri, Füredi (Maczik), László M., Lajkó– Lékó (Ulbert, Tanos), Major– Sütő E., Bartha, Péter D. (Nagy R., a szünetben)– Ágics. Vezetőedző: Juhász Máté. Az UFC vérbeli csatár nélkül – Arena Ármin nem volt bevethető, a múlt héten kiállított Paksi Dániel eltiltását töltötte – lépett pályára tavalyi ezüstérmes otthonában. Az első félidő elején percek alatt két gólt lőtt a hazai csapat, eldöntve ezzel a három pont sorsát. Gólszerzők: Ivády (8.), Monori (12.), Kovács S. (47.), László T. (76.).

