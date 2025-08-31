Büntető, kiállítás és pontosztozkodás – volt minden a Dombóvár rangadóján

Egy hét alatt harmadik mérkőzését játszott a Dombóvár, amely előbb továbbjutott a Magyar Kupában, majd kikapott hétközi fordulóban a Ferencvárostól, vasárnap pedig „hatpontos” meccsen fogadta a szintén újonc Pénzügyőr SE-t a bajnokságban. Horváth Zoltán csapata korán hátrányba került, majd még az első félidőben előbb büntetőt hibázott, aminek kipattanóját Mayer Máté vágta be, Lódri Gergő pedig a kiállítás sorsára jutott.

A dombóváriak (kékben Horváth Árpád) fontos pontokat hagytak veszni

Fotó: Molnár Gyula

A második félidőben tíz emberrel hősiesen védekezett a Dombóvár, aminek egy pont lett az eredménye, így hat forduló után három döntetlennel és ugyanennyi vereséggel továbbra is az alsóházban tanyázik.

NB III, Dél-Nyugati csoport, 6. forduló

Dombóvári FC–Pénzügyőr SE 1–1 (1–1)

Dombóvár, v.: Laki

Dombóvár: Nagy Sz. – Sárosi, Pintér M., Kis-Fónai, Párkányi – Félegyházi (Horváth Á., 87.), Lódri, Reizinger D., Szatmári I. (Kolesznyikó, 54.) – Mayer M. (Gulyás M., 54.), Bunevácz (Pataki, 54.). Edző: Horváth Zoltán

Gólszerző: Mayer M. (35.), illetve Földi (6.)

Kiállítva: Lódri (36.)