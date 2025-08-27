augusztus 27., szerda

Gáspár névnap

20°
+30
+14
Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
NB III-as foci

1 órája

Címvédőt fogad az UFC, nehéz meccs vár a Dombóvárra a fővárosban

Címkék#Szekszárdi UFC#Paksi FC II#NB III-as foci#Dombóvár FC#Majosi SE

Újabb hétközi fordulót rendeznek az NB III-as focibajnokságban, ahol a Szekszárdi UFC és a Majosi SE otthon, a Dombóvári FC és a Paksi FC II idegenben lép pályára.

Sűrű a menetrendje az újonc DFC-nek, amely egy hónap leforgása alatt már a hetedik tétmérkőzését játssza. A dombóváriak idegenben eddig csak a Magyar Kupában örülhettek sikernek, a bajnokságban viszont két nagyobb arányú vereséget szenvedtek el a Majos (1–5) és a PMFC (0–6) otthonában. Horváth Árpádékra ma sem vár könnyű feladat, hiszen az eddig százszázalékos Ferencváros tartalékcsapata vendégei lesznek.

Paksi Dániel eltiltásából visszatérve segítheti a szekszárdiakat
Fotó: Kiss Albert

Nem panaszkodhat a meccseinek száma miatt a Majos sem, amely szintén érdekelt volt hétvégén a kupában, ma pedig az újonc Balatonlellét fogadja a bajnokságban. A somogyiaknak még nem sikerült felvenniük az NB III ritmusát, az eddigi négy találkozójukon gólt sem lőttek.

A Szekszárd és a Paks II rápihenhetett a hétközi fordulóra és volt is mire. A sárga-feketék a címvédő és listavezető Nagykanizsát fogadják, vélhetően már a két csatárukkal, Arena Árminnal és az eltiltásából visszatérő Paksi Dániellel a soraiban, míg az atomvárosi fiatalok az utolsó három meccsén tizenöt (!) gólt szerző MTK tartalékcsapatához utaznak.

NB III, Dél-Nyugati csoport, 5. forduló
Augusztus 27., szerda
17.30 Ferencváros II–Dombóvári FC
17.30 Szekszárdi UFC–FC Nagykanizsa
17.30 Majosi SE–Greenplan Balatonlelle SE
17.30 MTK Budapest II–Paksi FC II

 

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a teol.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!

Rovatunkból ajánljuk

További hírek a témában
A TEOL kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
A TEOL kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu