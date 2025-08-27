Címvédőt fogad az UFC, nehéz meccs vár a Dombóvárra a fővárosban

Sűrű a menetrendje az újonc DFC-nek, amely egy hónap leforgása alatt már a hetedik tétmérkőzését játssza. A dombóváriak idegenben eddig csak a Magyar Kupában örülhettek sikernek, a bajnokságban viszont két nagyobb arányú vereséget szenvedtek el a Majos (1–5) és a PMFC (0–6) otthonában. Horváth Árpádékra ma sem vár könnyű feladat, hiszen az eddig százszázalékos Ferencváros tartalékcsapata vendégei lesznek.

Paksi Dániel eltiltásából visszatérve segítheti a szekszárdiakat

Fotó: Kiss Albert

Nem panaszkodhat a meccseinek száma miatt a Majos sem, amely szintén érdekelt volt hétvégén a kupában, ma pedig az újonc Balatonlellét fogadja a bajnokságban. A somogyiaknak még nem sikerült felvenniük az NB III ritmusát, az eddigi négy találkozójukon gólt sem lőttek.

A Szekszárd és a Paks II rápihenhetett a hétközi fordulóra és volt is mire. A sárga-feketék a címvédő és listavezető Nagykanizsát fogadják, vélhetően már a két csatárukkal, Arena Árminnal és az eltiltásából visszatérő Paksi Dániellel a soraiban, míg az atomvárosi fiatalok az utolsó három meccsén tizenöt (!) gólt szerző MTK tartalékcsapatához utaznak.

NB III, Dél-Nyugati csoport, 5. forduló

Augusztus 27., szerda

17.30 Ferencváros II–Dombóvári FC

17.30 Szekszárdi UFC–FC Nagykanizsa

17.30 Majosi SE–Greenplan Balatonlelle SE

17.30 MTK Budapest II–Paksi FC II