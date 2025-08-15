augusztus 15., péntek

Csak helyzetekig jutott Ercsiben a vármegye ezüstérmes csapata

Lejátszotta utolsó felkészülési találkozóját a Bölcskei SE focicsapata.

Teol.hu

Ercsi Kinizsi–Bölcskei SE 3–0 (1–0). Bölcske: Nagy Sz. (Nagy Z.)– Jankó (Kövesdi), Kovács E. (Binder), Fenyősi, Hanol– Buzás, Heisler (Laták), Blatt (Juhász D.)– Bognár B. (Szauer), Farsang P. (Horváth K.), Szili I. Edző: Nagy Lajos. Jól felépített támadásokig, óriási helyzetekig eljutott a vendégcsapat, amely ezen a délutánon képtelen volt a kapuba találni. 
Bonyhád-Börzsöny SE–Dombóvári LK 1–4 (0–2). Bonyhád-Börzsöny: Gungl– Zsidi, Sebestyén T., Bajkai, Buzás– Törő M., Tóth R. (Törő P.)– Lovász, Csobot, Takács A.– Kiss N. (Knipl). Játékos-edző: Szász Dávid. Dombóvár: Karádi– Szakó, Kierdorf, Várai, Illés– Végh, Kardos– Orsós, Jégl, Őszi– Hovorka. Játékos-edző: Kis Dániel. Gólszerzők: Kiss N., illetve Hovorka (2), Szakó, Kis D. 

 

