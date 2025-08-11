23 perce
Emlékezetes meccsen búcsúzott a kisdorogiak korábbi NB I-es játékosa
Tíz gól, remek hangulat és egy emlékezetes záróparti. A kisdorogi Cseke László búcsúmeccse bővelkedett felejthetetlen pillanatokban.
Majd' 40 Celsius-fokban szép számú közönség volt kíváncsi Cseke László Kisdorogon megrendezett búcsúmérkőzésére. Kevés Tolna vármegyei futballista mondhatja el magáról, hogy bajnoki címet nyert a magyar élvonalban. A technikás, „pengés” középpályásnak ez sikerült. A Dunaferrnél először a legendás fradista, Varga Zoltán játékosa volt, feljutottak az NB I-be, majd a korábbi szövetségi kapitánnyal, Egervári Sándorral bajnokok lettek az élvonalban 2000-ben. Az újvárosiak 16 pontos előnnyel zártak az első helyen, a bajnoki cím mellett Tököli Attila 22 góllal gólkirályi címet szerzett.
Ötven felé közelítve Cseke úgy gondolta, hogy ott akasztja szögre, ahol minden elkezdődött. A „Kisdorog-Cseke Laci 50” és az Újpest FC öregfiúk csapatai közötti gálameccs 5–5-re végződött. A vendéglátónál Cseke három fia is pályára lépett, édesapja mellett Zétény is megzörgette a fővárosiak hálóját. A középpályán újra összeállt a legendás Cseke-Bozsér György tandem, mellettük pedig Kniesz Mátyás ült a kispadon. Ez a hármas oszlopos tagja volt a Szekszárd 1995-ös NB III-as csapatának, amely a pécsi DD Gázzal vívott nagy harcot a bajnoki címért. A találkozón Kiss János 62 felé közelítve két felhőfejessel szomorította az újpestieket, a volt válogatott, a Kaposvár és az Újpest színeiben gólkirályi címet szerző Rajczi Péter pedig négyszer talált a kapuba.
Cseke László: emlékezetes búcsú volt
„Nagy megtiszteltetés volt számunkra, hogy megszervezhettük a búcsúmeccset – mondta Bordi Richárd főszervező. – Kis település vagyunk, Laci innen indult, s lett NB I-es játékos, magyar bajnok. Nem sok falu büszkélkedhet hasonló kvalitású sportemberekkel. Neki is jól esett, hogy gondoltunk rá. A találkozó után közös vacsora következett. Laci könnyekig meghatódott, miután a közelgő születésnapja alkalmából egy Cseke 50 feliratú Kisdorog-mezzel ajándékoztuk meg, mellé kapott egy tortát, és a legemlékezetesebb megmozdulásaiból készült videót is levetítettük."
„Kisdorogon kezdtem, itt fejeztem be. Köszönöm a segítőknek és a vendég újpestieknek, hogy így zárhattam le a pályafutásomat. Emlékezetes búcsú volt – fogalmazott Cseke László.
Kisdorog-Cseke Laci 50–Újpest FC öregfiúk 5–5 (3–2). v.: Mészáros L. Kisdorog: Kadosa, Kiss A.– Schiller, Horváth G., Pálinkás N., Horváth P., Kadosa E., ifj. Cseke L. Palkó Máté, Bordi, Cseke Z., Hosnyánszki T., Cseke B., Stölkler B., Bozsér, Palkó Márk, Kiss J., Cseke L. Edzők: Kniesz Mátyás, Bőhm János, Szabó Vendel.
Újpest: Szűcs L.– Jenei, Kerényi N., Hajdú, Balázs Pali, Tamási Z., Egressy, Óvádi, Scheider, Kekecs, Rajczi, Erős K., Pota, Privigyei. Csapatvezető : Kiss Tibor.
Gólszerzők: Kiss J. (2), Bozsér Gy., Cseke L., Cseke Z., illetve Rajczi (4), Óvádi.
Focimeccsen szurkoltak a kisdorogi falunaponFotók: Kiss Albert