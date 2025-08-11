Emlékezetes meccsen búcsúzott a kisdorogiak korábbi NB I-es játékosa

Majd' 40 Celsius-fokban szép számú közönség volt kíváncsi Cseke László Kisdorogon megrendezett búcsúmérkőzésére. Kevés Tolna vármegyei futballista mondhatja el magáról, hogy bajnoki címet nyert a magyar élvonalban. A technikás, „pengés” középpályásnak ez sikerült. A Dunaferrnél először a legendás fradista, Varga Zoltán játékosa volt, feljutottak az NB I-be, majd a korábbi szövetségi kapitánnyal, Egervári Sándorral bajnokok lettek az élvonalban 2000-ben. Az újvárosiak 16 pontos előnnyel zártak az első helyen, a bajnoki cím mellett Tököli Attila 22 góllal gólkirályi címet szerzett.

Cseke László magyar bajnoki címet nyert a Dunaferr csapatával 2000-ben

Fotó: Kiss Albert

Ötven felé közelítve Cseke úgy gondolta, hogy ott akasztja szögre, ahol minden elkezdődött. A „Kisdorog-Cseke Laci 50” és az Újpest FC öregfiúk csapatai közötti gálameccs 5–5-re végződött. A vendéglátónál Cseke három fia is pályára lépett, édesapja mellett Zétény is megzörgette a fővárosiak hálóját. A középpályán újra összeállt a legendás Cseke-Bozsér György tandem, mellettük pedig Kniesz Mátyás ült a kispadon. Ez a hármas oszlopos tagja volt a Szekszárd 1995-ös NB III-as csapatának, amely a pécsi DD Gázzal vívott nagy harcot a bajnoki címért. A találkozón Kiss János 62 felé közelítve két felhőfejessel szomorította az újpestieket, a volt válogatott, a Kaposvár és az Újpest színeiben gólkirályi címet szerző Rajczi Péter pedig négyszer talált a kapuba.

Cseke László: emlékezetes búcsú volt

„Nagy megtiszteltetés volt számunkra, hogy megszervezhettük a búcsúmeccset – mondta Bordi Richárd főszervező. – Kis település vagyunk, Laci innen indult, s lett NB I-es játékos, magyar bajnok. Nem sok falu büszkélkedhet hasonló kvalitású sportemberekkel. Neki is jól esett, hogy gondoltunk rá. A találkozó után közös vacsora következett. Laci könnyekig meghatódott, miután a közelgő születésnapja alkalmából egy Cseke 50 feliratú Kisdorog-mezzel ajándékoztuk meg, mellé kapott egy tortát, és a legemlékezetesebb megmozdulásaiból készült videót is levetítettük."

„Kisdorogon kezdtem, itt fejeztem be. Köszönöm a segítőknek és a vendég újpestieknek, hogy így zárhattam le a pályafutásomat. Emlékezetes búcsú volt – fogalmazott Cseke László.