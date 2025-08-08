„Csekszi" szögre akasztja a futballcsukát

A búcsú a kisebb településeken közösségi és szakrális esemény, ünnep. Hazalátogatnak az elszármazottak, notabilitások teszik tiszteletüket, test és lélek feltöltődhet. Ami búcsú idején történik Kisdorogon, az fontos esemény. Így gondolta ezt Cseke László futballista is. A hely kötelez, hiszen Cseke abban a házban nőtt fel, ahol az NB I-ig jutó Szőcs Lázár lakott. Ő is a kisdorogi grundon tanulta az alapokat, példakép volt, csak követni kellett. Cseke követte, a vándorút pedig fontos állomásokból állt: Szekszárd, BVSC, Dunaferr, Celldömölk, Sopron, Ausztria. Ötven felé közelítve Cseke úgy gondolta, hogy ott akasztja szögre, ahol minden elkezdődött. Az apropóból szombaton (17 óra) búcsúmeccset rendeznek „Kisdorog-Cseke Laci 50” és az újpesti öregfiúk között. A vendéglátónál Cseke három fia is pályára lép, s a fővárosiak szintén igyekeznek jó nevekkel gálázni. Hisz' a búcsú mégis ünnep.