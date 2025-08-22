Daganatos betegséggel küzdő kisfiúnak segíthetnek a szurkolók

Nem először szerveznek jótékonysági focimeccset a daganatos betegséggel küzdő 2,5 éves Óvári Ricsike gyógykezelésére. Július végén a decsiek ajánlották fel a bátaiak elleni edzőmeccsükön összegyűjtött összeget, most pedig az őcsényiek kérik, hogy a szombati, Uszód elleni edzőmeccsen jótékonykodjanak a kisfiú megsegítésére. A találkozó 15 órakor kezdődik, a gyógykezeléssel járó anyagi terhek megkönnyítése érdekében a találkozó ideje alatt becsületkasszát helyeznek ki, az adakozók ide dobhatják be azt a jelképes összeget, amennyivel segíteni szeretnék a kisfiú gyógykezelését. A befolyt összeget az őcsényi család kapja. A jelenleg is a pécsi kórházban kezelés alatt álló beteg kisfiú megsegítésére augusztus 3-án Pakson rendezett jótékonysági tornát nyolc csapattal helyi roma önkormányzat. Az ott összegyűlt bevétel is Ricsike mihamarabbi felépülését segíti elő.