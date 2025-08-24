augusztus 24., vasárnap

Jótékonysági futballmérkőzés

2 órája

Daganatos kisfiút támogatott az őcsényi és az uszódi csapat

Teol.hu
Daganatos kisfiút támogatott az őcsényi és az uszódi csapat

Nem bírt egymással az Őcsény SK és az Uszód KSE a szombat délután rendezett jótékonysági futballmeccsen. A hazaiak végig vezettek, a vendég Bács-Kiskun vármegyei alakulat mindig egyenlíteni tudott, így 6–6 lett a végeredmény. Mint ismert, a 2,5 éves Óvári Ricsi – aki daganatos betegséggel küzd – gyógykezelésének támogatására harmadszor rendeztek jótékonysági mérkőzést. A találkozó ideje alatt becsületkasszát helyeztek ki, ahová az adakozók bedobhatták azt a jelképes összeget, amivel segíteni szeretnék a kisfiú gyógykezelését. 

Korábban Decsen és Pakson szerveztek a nemes cél érdekében meccset – Őcsényben 80 ezer forint gyűlt össze a beteg kisfiú megsegítésére. A hazai együttesben pályára lépett az alsónánai származású Nagy Sándor, aki az 1990-es évek legkülönlegesebb NB I-es csapatában, a Stadler FC-ben szerepelt az élvonalban. A vendégek játékos-edzője pedig Kiss János, akinek fia, Balázs szintén pályára lépett a találkozón.

Őcsény SK–Uszód KSE jótékonysági mérkőzés

Fotók: Kiss Albert

 

 

