Hazai győztest ünnepeltek a szekszárdi dartsversenyen (képgalériával)

Szombaton a Szekszárdi Sportközpont adott otthont a Magyar Darts Liga Dél-Dunántúl régió szekszárdi fordulójának. A versenyre a térség településeiről érkeztek játékosok, hogy összemérjék tudásukat és pontokat gyűjtsenek az összesített ranglistán. A sportszerű küzdelmek során izgalmas mérkőzéseket láthatott a közönség, a helyszín pedig méltó keretet biztosított a viadalnak. A versenyzők között több rutinos ligainduló és feltörekvő tehetség is megmutatta magát, így a forduló fontos állomásnak bizonyult a szezonban. A szervezők kiemelték, hogy a darts népszerűsége a régióban folyamatosan növekszik, a szekszárdi fordulók mindig nagy érdeklődésre tartanak számot.

Dobogósok: 1. Haáz Gergő (Szekszárdi Sportközpont) 45 pont, 2. Vida Zalán Vajk (Kiskőrös) 28, 3. Égner Attila (Paksi Darts SE) 17, 4. Tóth László (Dombóvári Darts Egyesület) 17.