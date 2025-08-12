augusztus 12., kedd

Klára névnap

17°
+35
+18
Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
Nő a sportág népszerűsége

1 órája

Hazai győztest ünnepeltek a szekszárdi dartsversenyen (képgalériával)

Címkék#darts (dél-dunántúli liga)#Szekszárdi Sportközpont Közhasznú Nonprofit Kft#darts

Szekszárdon zajlott a Magyar Darts Liga Dél-Dunántúl régió újabb megméretése.

Teol.hu

Szombaton a Szekszárdi Sportközpont adott otthont a Magyar Darts Liga Dél-Dunántúl régió szekszárdi fordulójának. A versenyre a térség településeiről érkeztek játékosok, hogy összemérjék tudásukat és pontokat gyűjtsenek az összesített ranglistán. A sportszerű küzdelmek során izgalmas mérkőzéseket láthatott a közönség, a helyszín pedig méltó keretet biztosított a viadalnak. A versenyzők között több rutinos ligainduló és feltörekvő tehetség is megmutatta magát, így a forduló fontos állomásnak bizonyult a szezonban.  A szervezők kiemelték, hogy a darts népszerűsége a régióban folyamatosan növekszik, a szekszárdi fordulók mindig nagy érdeklődésre tartanak számot.
Dobogósok: 1. Haáz Gergő (Szekszárdi Sportközpont) 45 pont, 2. Vida Zalán Vajk (Kiskőrös) 28, 3. Égner Attila (Paksi Darts SE) 17, 4. Tóth László (Dombóvári Darts Egyesület) 17.

Dartsverseny, Szekszárd

Fotók: Kiss Albert

 

 

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a teol.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!

Rovatunkból ajánljuk

További hírek a témában
A TEOL kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
A TEOL kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu