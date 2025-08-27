Itt a bravúr! Az UFC hátrányból fordítva legyőzte bajnoki címvédő Nagykanizsát

A hétvégi kupaforduló miatt szerdára halasztott ötödik játéknapon a százszázalékos mérleggel érkező, NB III-as címvédő Nagykanizsa látogatott Szekszárdra. Juhász Máté vezetőedzőnek másfél hete volt, hogy az Iváncsa elleni, négygólos vereség után mentálisan rendbe tegye csapatát. A szezon első két hazai győzelme bizakodásra adott okot, ugyanakkor előzetesen a Zala vármegyeiek számítottak esélyesnek.

Fotó: Makovics Kornel

A mérkőzés sokáig alacsony színvonalú, mezőnyben zajló küzdelmet hozott, ahol mindkét fél hosszú indításokra alapozta játékát. A szekszárdiak a második labdák megszerzésében reménykedtek, míg a vendégek inkább a védelem mögé ívelt labdákkal próbáltak veszélyt kialakítani. Bár egyik oldalon sem sok sikerrel, a 19. percben egy bal oldali akció végén kétes szituációban büntetőhöz jutott a Nagykanizsa, amelyet Dragóner Filip magabiztosan értékesített. A vezetés tudatában a vendégek nem siettek, a Tolna vármegyeiek pedig nem tudtak ritmust váltani. Így a rögzített szituációk jelentették a fő veszélyforrást, ezekből pedig a kanizsaiak jöttek ki jobban: nagy bedobásaik és szögleteik rendre magukban hordozták a gólszerzés reményét. Az első játékrész hajrájában Bognár Zsolt bravúrjai kellettek ahhoz, hogy ne nőjön tovább a Tolna vármegyeiek hátránya.

A szünet után valamelyest intenzívebbé vált a játék, de a sok hiba és szabálytalanság megtörte a folyamatosságot. Aztán az 54. percben váratlanul egyenlített a Szekszárd: a bal oldalon Bartha és Lékó kombinációja után a labda a hosszú oldalon Ágics Péterhez került, aki közelről a hálóba lőtt. A gól új lendületet adott a hazaiaknak, és alig hét minutum múlva már fordítottak is. A 61. percben jogos büntetőhöz jutottak, Arena Ármin pedig higgadtan értékesítette a tizenegyest.

Gabala Krisztián azonnal hármat cserélt, ám a vendégek támadójátéka továbbra is statikus maradt, így nem tudták feltörni a stabilan záró hazai védelmet. A nagy igyekezet inkább pontatlanságokhoz vezetett, sőt a Szekszárdtól egy meg nem adott gól is érkezett figyelmeztetésként. A 79. percben újabb fordulat jött: Arena és Eckl párharca után a kanizsai védő megkapta második sárga lapját, így emberhátrányba kerültek a Zala vármegyeiek. Mivel addig sem tudtak komoly helyzeteket kialakítani, tíz emberrel még nehezebb dolguk volt. A Szekszárd ekkor már rutinosan menedzselte a mérkőzést: megnyerték a párharcokat, kiharcolták a szabadrúgásokat, és ügyesen ölték az időt.

A hosszabbítás perceiben ugyan beszorította őket a Nagykanizsa, de Bognár két nagy védéssel megőrizte az előnyt. Ez végül három pontot ért Juhász Máté csapatának, amely így a címvédőt tudta két vállra fektetni.