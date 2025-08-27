augusztus 27., szerda

Gáspár névnap

27°
+30
+14
Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
nb iii-as foci

18 perce

Itt a bravúr! Az UFC hátrányból fordítva legyőzte bajnoki címvédő Nagykanizsát

Címkék#Szekszárdi UFC#FC Nagykanizsa#NB III-as foci#labdarúgás

A labdarúgó NB III hétközi, 5. fordulójában a Szekszárdi UFC a címvédő és tabellán első helyen álló Nagykanizsát fogadta.

Ellenbruch Zsolt

A hétvégi kupaforduló miatt szerdára halasztott ötödik játéknapon a százszázalékos mérleggel érkező, NB III-as címvédő Nagykanizsa látogatott Szekszárdra. Juhász Máté vezetőedzőnek másfél hete volt, hogy az Iváncsa elleni, négygólos vereség után mentálisan rendbe tegye csapatát. A szezon első két hazai győzelme bizakodásra adott okot, ugyanakkor előzetesen a Zala vármegyeiek számítottak esélyesnek.

Fotó: Makovics Kornel

A mérkőzés sokáig alacsony színvonalú, mezőnyben zajló küzdelmet hozott, ahol mindkét fél hosszú indításokra alapozta játékát. A szekszárdiak a második labdák megszerzésében reménykedtek, míg a vendégek inkább a védelem mögé ívelt labdákkal próbáltak veszélyt kialakítani. Bár egyik oldalon sem sok sikerrel, a 19. percben egy bal oldali akció végén kétes szituációban büntetőhöz jutott a Nagykanizsa, amelyet Dragóner Filip magabiztosan értékesített. A vezetés tudatában a vendégek nem siettek, a Tolna vármegyeiek pedig nem tudtak ritmust váltani. Így a rögzített szituációk jelentették a fő veszélyforrást, ezekből pedig a kanizsaiak jöttek ki jobban: nagy bedobásaik és szögleteik rendre magukban hordozták a gólszerzés reményét. Az első játékrész hajrájában Bognár Zsolt bravúrjai kellettek ahhoz, hogy ne nőjön tovább a Tolna vármegyeiek hátránya. 
A szünet után valamelyest intenzívebbé vált a játék, de a sok hiba és szabálytalanság megtörte a folyamatosságot. Aztán az 54. percben váratlanul egyenlített a Szekszárd: a bal oldalon Bartha és Lékó kombinációja után a labda a hosszú oldalon Ágics Péterhez került, aki közelről a hálóba lőtt. A gól új lendületet adott a hazaiaknak, és alig hét minutum múlva már fordítottak is. A 61. percben jogos büntetőhöz jutottak, Arena Ármin pedig higgadtan értékesítette a tizenegyest. 
Gabala Krisztián azonnal hármat cserélt, ám a vendégek támadójátéka továbbra is statikus maradt, így nem tudták feltörni a stabilan záró hazai védelmet. A nagy igyekezet inkább pontatlanságokhoz vezetett, sőt a Szekszárdtól egy meg nem adott gól is érkezett figyelmeztetésként. A 79. percben újabb fordulat jött: Arena és Eckl párharca után a kanizsai védő megkapta második sárga lapját, így emberhátrányba kerültek a Zala vármegyeiek. Mivel addig sem tudtak komoly helyzeteket kialakítani, tíz emberrel még nehezebb dolguk volt. A Szekszárd ekkor már rutinosan menedzselte a mérkőzést: megnyerték a párharcokat, kiharcolták a szabadrúgásokat, és ügyesen ölték az időt. 
A hosszabbítás perceiben ugyan beszorította őket a Nagykanizsa, de Bognár két nagy védéssel megőrizte az előnyt. Ez végül három pontot ért Juhász Máté csapatának, amely így a címvédőt tudta két vállra fektetni.

NB III Délnyugati-csoport, 5. forduló

Szekszárdi UFC–FC Nagykanizsa 2–1 (0–1). v.: Fehérvári (Topálszki, Bence). Szekszárd: Bognár Zs.– Egri, László M., Füredi, Lajkó– Major, Lékó (Szabó M., 91.)– Ágics, Budai, Bartha– Arena Á. (Péter D., 85.). Vezetőedző: Juhász Máté. 
Gólszerzők: Ágics (55.), Arena Á. (61., 11-esből), illetve Dragóner (20., 11-esből). 

 

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a teol.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!

Rovatunkból ajánljuk

További hírek a témában
A TEOL kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
A TEOL kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu