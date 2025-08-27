Itt a bravúr! Az UFC hátrányból fordítva legyőzte bajnoki címvédőt (galériával)

A hétvégi kupaforduló miatt szerdára halasztott ötödik játéknapon a százszázalékos mérleggel érkező, NB III-as címvédő Nagykanizsa látogatott Szekszárdra. Juhász Máté vezetőedzőnek másfél hete volt, hogy az Iváncsa elleni, négygólos vereség után mentálisan rendbe tegye csapatát. A szezon első két hazai győzelme bizakodásra adott okot, ugyanakkor előzetesen a Zala vármegyeiek számítottak esélyesnek.

Fotó: Makovics Kornel

A mérkőzés sokáig alacsony színvonalú, mezőnyben zajló küzdelmet hozott, ahol mindkét fél hosszú indításokra alapozta játékát. A szekszárdiak a második labdák megszerzésében reménykedtek, míg a vendégek inkább a védelem mögé ívelt labdákkal próbáltak veszélyt kialakítani. Bár egyik oldalon sem sok sikerrel, a 19. percben egy bal oldali akció végén kétes szituációban büntetőhöz jutott a Nagykanizsa, amelyet Dragóner Filip magabiztosan értékesített. A vezetés tudatában a vendégek nem siettek, a Tolna vármegyeiek pedig nem tudtak ritmust váltani. Így a rögzített szituációk jelentették a fő veszélyforrást, ezekből pedig a kanizsaiak jöttek ki jobban: nagy bedobásaik és szögleteik rendre magukban hordozták a gólszerzés reményét. Az első játékrész hajrájában Bognár Zsolt bravúrjai kellettek ahhoz, hogy ne nőjön tovább a Tolna vármegyeiek hátránya.