Evés közben jött meg a dombóvári edző étvágya a Magyar Kupában

„Szorosabb mérkőzésre számítottam, de nem bánom, hogy végül így alakult a találkozó. Meggyőző játékkal magabiztosan nyertünk, és bár 1–0-s vezetésnél egy véleményes büntetőt befújt a játékvezető a hazaiaknak, azt Nagy Szilveszter védeni tudta – fogalmazott Horváth Zoltán, a Dombóvári FC edzője a Sárbogárd elleni 6–1-es Magyar Kupa-siker után. – Egy hónapon belül ez volt a hatodik tétmeccsünk, szerdán ismét bajnokit játszunk, próbáltam emiatt rotálni, szerencsére jól sült el.”

Horváth Zoltán, a Dombóvári FC edzője

Fotó: Molnár Gyula

Az országos főtábla következő körében csatlakoznak be az NB I-es és NB II-es csapatok, ezzel kapcsolatban Horváth Zoltán portálunknak elmondta, könnyebb ellenfél ott már aligha jön velük szembe, így örülne, ha egy élvonalbeli csapatot fogadhatnának Dombóváron. A sorsolást hétfőn 18 órakor az M4 Sport élőben közvetíti.

Mol Magyar Kupa, főtábla, 2. forduló

Sárbogárd SE (vármegye I)–Dombóvári FC 1–6 (0–2)

Gólszerző: Rodenbücher T. (63.), illetve Horváth Á. (27.), Varga B. (42.), Reizinger D. (53.), Sebestyén B. (75.), Tölgyesi (78., öngól), Mayer M. (87.)