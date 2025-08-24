augusztus 24., vasárnap

Bertalan névnap

22°
+25
+15
Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
Nyilatkozat

1 órája

Evés közben jött meg a dombóvári edző étvágya a Magyar Kupában

Címkék#Horváth Zoltán#Dombóvári FC#Magyar Kupa#MOL Magyar Kupa

„Szorosabb mérkőzésre számítottam, de nem bánom, hogy végül így alakult a találkozó. Meggyőző játékkal magabiztosan nyertünk, és bár 1–0-s vezetésnél egy véleményes büntetőt befújt a játékvezető a hazaiaknak, azt Nagy Szilveszter védeni tudta – fogalmazott Horváth Zoltán, a Dombóvári FC edzője a Sárbogárd elleni 6–1-es Magyar Kupa-siker után. – Egy hónapon belül ez volt a hatodik tétmeccsünk, szerdán ismét bajnokit játszunk, próbáltam emiatt rotálni, szerencsére jól sült el.”

dombóvári fc magyar kupa horváth zoltán
Horváth Zoltán, a Dombóvári FC edzője
Fotó: Molnár Gyula

Az országos főtábla következő körében csatlakoznak be az NB I-es és NB II-es csapatok, ezzel kapcsolatban Horváth Zoltán portálunknak elmondta, könnyebb ellenfél ott már aligha jön velük szembe, így örülne, ha egy élvonalbeli csapatot fogadhatnának Dombóváron. A sorsolást hétfőn 18 órakor az M4 Sport élőben közvetíti.

Mol Magyar Kupa, főtábla, 2. forduló

Sárbogárd SE (vármegye I)–Dombóvári FC 1–6 (0–2)
Gólszerző: Rodenbücher T. (63.), illetve Horváth Á. (27.), Varga B. (42.), Reizinger D. (53.), Sebestyén B. (75.), Tölgyesi (78., öngól), Mayer M. (87.)

 

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a teol.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!

Rovatunkból ajánljuk

További hírek a témában
A TEOL kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
A TEOL kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu