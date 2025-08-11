nb iii-as foci
Továbbra is várat magára az első dombóvári győzelem
Harmadik meccsén sem tudott győzni az újonc Dombóvári FC csapata az NB III-as focibajnokságban. Horváth Zoltán edző együttese ezúttal Pécsen kapott nagy verést.
Délnyugati csoport, 3. forduló
Pécsi MFC–Dombóvári FC 6–0 (2–0). Pécs, v.: Kiss (Juhász, Kovács)
Dombóvár: Nagy Sz. – Pintér (Reizinger P., 63.), Varga B., Reizinger D. (Kilin, a szünetben), Félegyházi, Kolesznyikó (Szabó D., 69.), Zoboki (Mayer, 69.), Kis-Fónai, Lódri, Gulyás M. (Hetesi, 74.), Sárosi. Edző: Horváth Zoltán.
Gólszerzők: Bukovics (75., 90.), Csörgő (14.), Helesh (36., 11-esből), Beke (59.), Orbán (72.).
