nb iii-as foci

51 perce

Továbbra is várat magára az első dombóvári győzelem

Címkék#Dombóvári FC#labdarúgás#NB III-as focibajnokság

Harmadik meccsén sem tudott győzni az újonc Dombóvári FC csapata az NB III-as focibajnokságban. Horváth Zoltán edző együttese ezúttal Pécsen kapott nagy verést.

Teol.hu

Délnyugati csoport, 3. forduló

Pécsi MFC–Dombóvári FC 6–0 (2–0). Pécs, v.: Kiss (Juhász, Kovács)
Dombóvár: Nagy Sz. – Pintér (Reizinger P., 63.), Varga B., Reizinger D. (Kilin, a szünetben), Félegyházi, Kolesznyikó (Szabó D., 69.), Zoboki (Mayer, 69.), Kis-Fónai, Lódri, Gulyás M. (Hetesi, 74.), Sárosi. Edző: Horváth Zoltán. 
Gólszerzők: Bukovics (75., 90.), Csörgő (14.), Helesh (36., 11-esből), Beke (59.), Orbán (72.).  

