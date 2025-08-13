Ez még gombócból is sok: három meccsen 16 gólt kapott a Dombóvár

Nem éppen ilyen rajtról álmodtak Dombóváron a feljutás után: az újonc az első három fordulóban történelmi mennyiségű, 16 gólt kapott.

A rosszul sikerült kezdés még nem pecsételi meg a dombóvári csapat sorsát

Fotó: Denes Martonfai

A 2013 után ismét országos szinten szereplő Tolna vármegyei együttes nagy reményekkel, de kevés tapasztalattal vágott neki az NB III-as idénynek, és eddig a védekezésbeli hibák folyamatos beszédtémát adnak. Horváth Zoltán vezetőedző minden mérkőzés után nyilatkozatában kiemelte, mi vezetett a sok bekapott gólhoz:

· a Majos elleni második félidei összeomlást az első kapott gól utáni dekoncentrációra vezette vissza;

· a Szekszárd elleni tízgólos döntetlen után „alapvető védekezési hibák sokaságát” említette;

· a legutóbbi pécsi mérkőzésről pedig úgy nyilatkozott: „könnyű, levédekezhető gólokat kaptunk sorozatban”, ami a remekül rajtoló PMFC ellen súlyos pofonná vált. Már májusban, a Dunaföldvár FC 11 kapott gólos mérkőzése kapcsán felvetettük: az NB III létszámának ismételt megemelése kérdéseket vet fel. Ha a harmadosztály mezőnye túl nagy, gyakoribbá válnak a nagy különbségű kiütések és a szélsőséges statisztikák.

Az elmúlt húsz évben kilencszer fordult elő, hogy három forduló után legalább 15 gólt kapjon egy csapat az NB III-ban. Ebből öt a 2005–2013 közötti, hatcsoportos időszakban (Alföld, Bakony, Dráva, Duna, Mátra, Tisza), egy a 2013–2023 közötti háromcsoportos érában (Kelet, Közép, Nyugat), és már három azóta, hogy 2022 óta négy csoportban zajlanak a küzdelmek. Ráadásul mindhárom a Tolna vármegyét is magában foglaló Dél-Nyugati csoportban történt. Ez is jelzi, hogy bár a Magyar Labdarúgó Szövetség részéről ígéretes lépésnek tűnhetett a negyedik csoport bevezetése, a számok alapján a 2023-ban életbe lépett döntés eddig nem váltotta be maradéktalanul a reményeket.

A dombóvári helyzet több szempontból is különleges. Az újonc a rengeteg kapott gól ellenére is szerzett pontot – erre a korábbi nyolc hasonló esetből csak kétszer volt példa.

A legkirívóbb a Sárospataké: a 2011–2012-es Tisza csoportban 2–1-re megnyerte a nyitómeccsét, majd a következő két mérkőzésen összesen 14 gólt kapott. A szezon végére mindössze három győzelemmel és kilenc ponttal búcsúzott a borsodi gárda. A másik pontszerző a Nagykáta volt a 2005–2006-os idényben, amely a harmadik fordulóban ért el 2–2-es döntetlent, és végül – részben a visszalépéseknek köszönhetően – megőrizte harmadosztályú tagságát.

Ritkaság az is, hogy egy csapat az első három mérkőzésén rendre legalább öt gólt kapjon. Legutóbb ez 2010–2011-ben, az Alföld csoportban fordult elő: a Jánoshida minden őszi mérkőzését idegenben játszotta, és az első három fordulóban 17 gólt kapott. A szezon végére azonban – két büntetőpont levonása ellenére – biztosan bent maradt.