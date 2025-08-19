Kétgólos hátrányt dolgozott le a megye kettes bajnok

A Dombóvári LK az ellen a Nagykozár ellen lépett pályára, amely a baranyai első osztályban a két nagy tradicionális klub, a Mohács és a Komló mögött harmadik helyen végzett. A hazaiak az első félidőben megnyugtató előnyre tettek szert, de a dombóváriak a második 45 percben sokkal összeszedettebben futballoztak, és végül jó eredménnyel távoztak a pécsi járásból.

A Dombóvári LK csapata aranyérmet ünnepelhetett a megyei II. osztályú bajnokságban

Fotó: Fotó: TEOL

Nagykozár SE–Dombóvári LK 3–3 (2–0). Dombóvár: Karádi– Kierdorf, Kardos L., Várai, Szakó– Végh, Sólyom– Őszi, Jégl, Illés– Hovorka. Csereként lépet pályára: Varga M., Orsós, Szalai Sz., Kis D. Játékos-edző: Kis Dániel. Gólszerzők: Horváth D., Duraku, Szabó V., illetve Sólyom (2), Végh.

Nagymányok SE–Aparhanti SE 2–0 (0–0). Nagymányok: Vadász– Lengyel M., Sánta, Friedszám, Kató– Polgár M., Kajtár V., Jager, Papp O.– Antal I., Dulcz. Csere: Kocsis (kapus), Pál I., Sebestyén J., Illés Á., Heinrich, Sebestyén K., Laczkó Zs. Edző: Borbély Sándor. Aparhant: Pakurár– Jakab Z., Calka S., Kovács M., Müller– Gyalog, Kajtár, Horváth K.– Móricz, Petrás, Boros K. Csereként lépett pályára: Péter Á., Sárközi S., Rippert, Beszterczán, Szűcs Zs. Játékos-edző: Miklóssy Balázs. Gólszerzők: Dulcz, Pál I.

A Dombóvári LK vármegyei kupadöntőt is játszott városi riválisa ellen

Pálfai SE–Németkéri SE 6–5 (3–3). Pálfa: Molnár P.– Markó, Móri, Orsós Gy., Szalai R.– Végh M., Tóth Zs., Szabó Z., Szabó D.– Szabó V., Polyák. Csereként lépett pályára: Árnyos, Vinklár. Játékos-edző: Tóth Zsolt. Németkér: Takács L.– Csonka L., Kungl, Majoros, Csonka A.– Csonka T., Laszlóczki, Berger, Licker– Kovács M., Csonka J. Csereként lépett pályára: Sági (kapus), Rózsavölgyi, Szlucska. Edző: Licker András. Gólszerzők: Szabó Z. (2), Szabó V. (2). Szabó D., Tóth Zs., illetve Csonka J. (2), Csonka T. (2), Kovács M.

Kakasd SE U19–Őcsény SK 4–1 (1–0). Őcsény: Pusztai D.– Faragó, Rácz G., Zufal– Buti, Mészáros Z., Birtalan, Schiszler, Alberczki– Horváth F., Bücs. Csereként lépett pályára: Somogyi, Hegedűs, Kovács R., Ódor, Fikó, Boros. Edző: Varga János. Gólszerzők: Szilágyi V. (2), Roczó, Gyenes K., illetve Kovács R.

A szintén vasárnapi, Faddi SE–Teveli Medosz SE összecsapás elmaradt, mert a teveli klub megszűnt.

