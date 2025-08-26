augusztus 26., kedd

Izsó névnap

26°
+27
+13
Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
Mol Magyar Kupa

1 órája

Dombóváron nem örülnek, hogy ismét több száz kilométert kell utazniuk

Címkék#Dombóvári FC#labdarúgás#Magyar Kupa

Teol.hu

A Mol Magyar Kupa 3. fordulójában – a legjobb 64 között – a Dombóvári FC a szintén NB III-as Martfűi LSE otthonában lép majd pályára. 
„Két opció volt a sorsolásnál: NB I-es csapatot fogadhatunk itthon, vagy egy olyan együttessel találkozunk, amely ellen reális esélyünk nyílik a továbbjutásra – mondta Horváth Zoltán, DFC vezetőedzője. – Ilyen a mi szerencsénk, hogy azonos osztálybeli alakulattal találkozunk, és ismét idegenben lépünk pályára. Ebben a sorozatban még nem szerepeltünk hazai pályán, Tolnában is Bátaszékre és Gerjenbe kellett utaznunk, ennél messzebb már nem volt csapat… Figyelemmel követem a többi NB III-as csoportot, a Martfűi LSE tavaly épphogy bent maradt a Délkeleti-csoportban, idén eddig két győzelem és két vereség a mérlegük. Úgy gondolom, lesz esélyünk a továbbjutásra.” 

 

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a teol.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!

Rovatunkból ajánljuk

További hírek a témában
A TEOL kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
A TEOL kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu