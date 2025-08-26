Dombóváron nem örülnek, hogy ismét több száz kilométert kell utazniuk

A Mol Magyar Kupa 3. fordulójában – a legjobb 64 között – a Dombóvári FC a szintén NB III-as Martfűi LSE otthonában lép majd pályára.

„Két opció volt a sorsolásnál: NB I-es csapatot fogadhatunk itthon, vagy egy olyan együttessel találkozunk, amely ellen reális esélyünk nyílik a továbbjutásra – mondta Horváth Zoltán, DFC vezetőedzője. – Ilyen a mi szerencsénk, hogy azonos osztálybeli alakulattal találkozunk, és ismét idegenben lépünk pályára. Ebben a sorozatban még nem szerepeltünk hazai pályán, Tolnában is Bátaszékre és Gerjenbe kellett utaznunk, ennél messzebb már nem volt csapat… Figyelemmel követem a többi NB III-as csoportot, a Martfűi LSE tavaly épphogy bent maradt a Délkeleti-csoportban, idén eddig két győzelem és két vereség a mérlegük. Úgy gondolom, lesz esélyünk a továbbjutásra.”