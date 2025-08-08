Edzőközpontot építene Szekszárdon az új tulajdonos

Merj nagyot álmodni! – ez lehet a Szekszárd női labdarúgócsapatának tulajdonát birtokló Koszó Ádám mottója. Az Egyesült Államokban élő magyar-amerikai üzletember a klub hivatalos oldalán adott interjújában elmesélte, miért éppen a sárga-fekete egyesületre és Vágó Attila vezetőedzőre esett a választása, de elődjéről, Micskó Márkról és az elvárásokról is szó esett. A legmerészebb terv azonban egy saját, kizárólag női labdarúgók számára épülő edzőközpont megépítése.

A telkihez hasonló edzőközpontot álmodott meg a Szekszárd FC új tulajdonosa

Fotó: Szabó Miklós

„Szeretnénk egy »új Telkit« építeni, kizárólag női felnőtt és utánpótlás játékosok részére – fogalmazott Koszó Ádám. – Természetesen a mi csapatunk is otthonának hívja majd, de ez nemcsak rólunk szól. A cél az, hogy ez a központ minden magyar női futballista előtt nyitva álljon, bárhonnan jöjjön is.”

A tulajdonos hozzátette, szerinte nem elég, ha csak egy klub gondolkodik előre, az egész sportágnak szintet kell lépnie. „Egy olyan helyet szeretnénk, ahol bármelyik női játékos álma lehetőséggel párosul. Mindez olyan szakemberek mellett, akik nem csak kiváló edzők, hanem sportpszichológiai tudással is rendelkeznek. Tudják kezelni a konfrontációkat, és még fontosabb: képesek pozitív, támogató közeget építeni.”