Merész tervek

1 órája

Edzőközpontot építene Szekszárdon az új tulajdonos

Hosszú távú tervekben is gondolkodik a Szekszárd FC női labdarúgócsapatának tulajdonosa. Koszó Ádám az MLSZ-éhez hasonló edzőközpont építését tűzte ki célként.

Teol.hu

Merj nagyot álmodni! – ez lehet a Szekszárd női labdarúgócsapatának tulajdonát birtokló Koszó Ádám mottója. Az Egyesült Államokban élő magyar-amerikai üzletember a klub hivatalos oldalán adott interjújában elmesélte, miért éppen a sárga-fekete egyesületre és Vágó Attila vezetőedzőre esett a választása, de elődjéről, Micskó Márkról és az elvárásokról is szó esett. A legmerészebb terv azonban egy saját, kizárólag női labdarúgók számára épülő edzőközpont megépítése.

A telkihez hasonló edzőközpontot álmodott meg a Szekszárd FC új tulajdonosa
Fotó: Szabó Miklós

„Szeretnénk egy »új Telkit« építeni, kizárólag női felnőtt és utánpótlás játékosok részére – fogalmazott Koszó Ádám. – Természetesen a mi csapatunk is otthonának hívja majd, de ez nemcsak rólunk szól. A cél az, hogy ez a központ minden magyar női futballista előtt nyitva álljon, bárhonnan jöjjön is.”

A tulajdonos hozzátette, szerinte nem elég, ha csak egy klub gondolkodik előre, az egész sportágnak szintet kell lépnie. „Egy olyan helyet szeretnénk, ahol bármelyik női játékos álma lehetőséggel párosul. Mindez olyan szakemberek mellett, akik nem csak kiváló edzők, hanem sportpszichológiai tudással is rendelkeznek. Tudják kezelni a konfrontációkat, és még fontosabb: képesek pozitív, támogató közeget építeni.”

Az edzőközpont még nem, az új sportcsarnok már a tervasztalon

Szekszárd város önkormányzata gőzerővel készíti elő a feltételeit annak, hogy új multifunkcionális sportcsarnok épülhessen a vármegyeszékhelyen. A jelenlegi labdarúgópálya helyére elképzelt létesítmény terve júliusban megkapta az engedélyt az Országos Építészeti Tervtanácstól, amely szerint a projekt a környék mintaértékű beruházásává válhat. A 2800-3000 férőhelyes új sportcsarnok futsal, kézilabda és kosárlabda – akár nemzetközi – mérkőzések, valamint nagy koncertek rendezésére is alkalmas lehet.

