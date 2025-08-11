1 órája
Ikszelt a bajnok Pakson, kitömte ellenfelét az Aparhant (galériákkal)
A felkészülésük végéhez érkeznek a vármegyei bajnokságokban induló klubcsapatok, amelyek már a finomhangolásukat tartják az edzőmeccseiken. A harmadosztály Nyugat csoportjában címvédő Pálfa döntetlent ért el az ASE otthonában, a második vonalban ezüstérmes Tengelic pedig legyőzte a kakasdiakat. A Mol Magyar Kupára készülő mórágyiak gólokban gazdag meccset játszottak a Nagydoroggal, a kisdorogiak pedig a búcsú alatt és gálameccs után győzték le a Zombát.
Felkészülési mérkőzések
ASE Paks–Pálfai SE 1–1
ASE: Krizák – Lengyel A., Nickl Á., Kenyér Sz., Nickl E. – Farkas P., Rogács, Blága – Kern B., Oszadszky, Nyúl P. Csere: Szabó T., Aradi M., Bodonyi, Szász T., Samu G., Nikl P., Péger D. Edző: Szakács Viktor
Pálfa: Rezicska Cs. – Polyák, Kovács J., Markó V., Klazer, Szabó Z., Tóth Zs., Orsós Gy., Végh M., Árnyos, Szalai R. Csere: Molnár P. Játékos-edző: Tóth Zsolt
Gólszerző: Nickl E., illetve Orsós Gy.
Kisdorogi FC–KSE Zomba 4–2
Kisdorog: Miklós I. – Páli, Horváth B., Lajkó, Schiller P., Koszter, Palkó Márk, Varga B., Stier, Schiller A., Mészáros M. Csere: Kiss A., Márton Z., Horváth G., Beremenszki, Csibi O. Edző: Palkó Máté
Zomba: Erdős N. – Jakab Á., Márton E., Sebestyén Á., Kiss L., Schumacher, Krämer, Koszorú, Márton Á., Szabján F., Kerekes R. Csere: Hosnyánszki T., Tóth A., Kóczián, Tamás D., Mihalovits. Játékos-edző: Hosnyánszki Tamás
Gólszerző: Horváth G. (2), Varga B., Mészáros M., illetve Jakab Á., Kiss L.
Mórágyi SE–Nagydorog KSE 5–4
Mórágy: Mányák D. – Bene (Komiáti K.), Rozgonyi, Fitos, Berényi Sz. (Palkó A.) – Hadi, Kanalas, Fürst (Berta L.), Löfli M., Acsádi D., Kovács K. Edző: Löfli Dávid
Nagydorog: Subi G. Subi J., Rácz G., Subi G., Gyebnár, Taubl, Sáfrány D., Jenei M., Nyári L., Gerőfi, Subi T. Csere: Varga E., Ruff B., Batánovics
Gólszerző: Acsádi D. (2), Kovács K. (2), Hadi, illetve Sáfrány D., Taubl, Subi T., Ruff B.
Faddi SE–Dusnok KSE (vármegye II) 5–2
Fadd: Merkl D. – Szabó B., Gerendai G., Dudoma, Orsós K. – Borda G., Baros, Merkl M. – Keszthelyi, Szentes, Szabó M. Csere: Orsós M., Ábrahám G., Lajtai-Vörös, Vass B. Edző: Szőcs Richárd
Gólszerző: Szentes, Keszthelyi, Szabó M., Baros, Merkl M.
Tengelici SE–Kakasd SE 3–1
Tengelic: Steinbach G. – Deli J., Sárközi Á., László L., Schwarcz K. – Koller P., Cseh T., Kis T., Lampek – Borza P., Bucher. Csere: Tóth F., Kovács R., Benizs. Edző: Csicsó József
Kakasd: Siklósi – Mayer, Temesi, Adorján Á., Kapéter K. – Bózsó, Réti D., Török Á. – Sebestyén M., Kósa, Hucker. Csere: Ireczky, Eisensehr, Palkó, Szilágyi A. Játékos-edző: Bózsó Gábor
Gólszerző: Bucher, Lampek, Benizs, illetve Hucker
MUSE Szászvár (vármegye III)–Aparhanti SE 1–9
Aparhant: Pakurár – Jakab Z., Schwáb D., Calka S., Müller M. – Péter Á., Gyalog, Kajtár I., Horváth K., Móricz G. – Boros Gy. Csere: Miklóssy, Petrás, Sárközi S. Játékos-edző: Miklóssy Balázs
Gólszerző: Móricz G. (2), Kajtár I. (2), Gyalog (2), Horváth K., Petrás, Boros Gy.
Felkészülési mérkőzés: Tengelici SE–Kakasd SEFotók: Molnár Gyula
Felkészülési mérkőzés: ASE Paks–Pálfai SEFotók: Molnár Gyula