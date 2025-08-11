Ikszelt a bajnok Pakson, kitömte ellenfelét az Aparhant (galériákkal)

A felkészülésük végéhez érkeznek a vármegyei bajnokságokban induló klubcsapatok, amelyek már a finomhangolásukat tartják az edzőmeccseiken. A harmadosztály Nyugat csoportjában címvédő Pálfa döntetlent ért el az ASE otthonában, a második vonalban ezüstérmes Tengelic pedig legyőzte a kakasdiakat. A Mol Magyar Kupára készülő mórágyiak gólokban gazdag meccset játszottak a Nagydoroggal, a kisdorogiak pedig a búcsú alatt és gálameccs után győzték le a Zombát.

Tóth Zsolt csapata edzőmeccsen döntetlen játszott az ASE Paks vendégeként

Fotó: Molnár Gyula

Felkészülési mérkőzések

ASE Paks–Pálfai SE 1–1

ASE: Krizák – Lengyel A., Nickl Á., Kenyér Sz., Nickl E. – Farkas P., Rogács, Blága – Kern B., Oszadszky, Nyúl P. Csere: Szabó T., Aradi M., Bodonyi, Szász T., Samu G., Nikl P., Péger D. Edző: Szakács Viktor

Pálfa: Rezicska Cs. – Polyák, Kovács J., Markó V., Klazer, Szabó Z., Tóth Zs., Orsós Gy., Végh M., Árnyos, Szalai R. Csere: Molnár P. Játékos-edző: Tóth Zsolt

Gólszerző: Nickl E., illetve Orsós Gy.

Kisdorogi FC–KSE Zomba 4–2

Kisdorog: Miklós I. – Páli, Horváth B., Lajkó, Schiller P., Koszter, Palkó Márk, Varga B., Stier, Schiller A., Mészáros M. Csere: Kiss A., Márton Z., Horváth G., Beremenszki, Csibi O. Edző: Palkó Máté

Zomba: Erdős N. – Jakab Á., Márton E., Sebestyén Á., Kiss L., Schumacher, Krämer, Koszorú, Márton Á., Szabján F., Kerekes R. Csere: Hosnyánszki T., Tóth A., Kóczián, Tamás D., Mihalovits. Játékos-edző: Hosnyánszki Tamás

Gólszerző: Horváth G. (2), Varga B., Mészáros M., illetve Jakab Á., Kiss L.