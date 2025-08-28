Egzotikus közép-amerikai országból is kapott ellenfelet a magyar bajnok

Szeptember 16. és 21. között a szicíliai Cataniában bonyolítják le a strandlabdarúgó klubvilágbajnokságot, amelyen a háromszoros magyar bajnok Bonyhád BFC is érdekelt. A völgységiek sikeres hazai és nemzetközi szereplésüknek köszönhetően vívták ki részvétel jogát. A világeseményen 23 országból 36 csapat vesz részt. A Beach Soccer Worldwide kisorsolta az olaszországi esemény csoportjait. A résztvevő férfi együtteseket hat, négy-négy együttest felvonultató kvartettbe sorsolta. A bonyhádiak a C jelű csoportba kaptak besorolást: ciprusi Pafos BSC, a spanyol BS Mijas Costa és a salvadori La Barra csapatával mérkőznek meg a csoportkörben.

Klubvilágbajnokságon való részvétellel értékes ranglista pontokat is szerezhet a BFC, amellyel még előkelőbb helyet foglalhat majd el a klubvilágranglistán, melyen jelenleg az 56. helyen található.