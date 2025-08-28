augusztus 28., csütörtök

Ágoston névnap

31°
+34
+15
Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
Strandfoci-vb

14 perce

Egzotikus dél-amerikai országból is kapott ellenfelet a magyar bajnok

Címkék#strandfoci-vb#Bonyhád BFC#strandfoci

Teol.hu

Szeptember 16. és 21. között a szicíliai Cataniában bonyolítják le a strandlabdarúgó klubvilágbajnokságot, amelyen a háromszoros magyar bajnok Bonyhád BFC is érdekelt. A völgységiek sikeres hazai és nemzetközi szereplésüknek köszönhetően vívták ki részvétel jogát. A világeseményen 23 országból 36 csapat vesz részt. A Beach Soccer Worldwide kisorsolta az olaszországi esemény csoportjait. A résztvevő férfi együtteseket hat, négy-négy együttest felvonultató kvartettbe sorsolta. A bonyhádiak a C jelű csoportba kaptak besorolást: ciprusi Pafos BSC, a spanyol BS Mijas Costa és a salvadori La Barra csapatával mérkőznek meg a csoportkörben. 
Klubvilágbajnokságon való részvétellel értékes ranglista pontokat is szerezhet a BFC, amellyel még előkelőbb helyet foglalhat majd el a klubvilágranglistán, melyen jelenleg az 56. helyen található. 

 

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a teol.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!

Rovatunkból ajánljuk

További hírek a témában
A TEOL kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
A TEOL kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu