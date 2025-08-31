Két zöld-fehér csapat találkozóján a vendégek első sikerüket ünnepelték

Az előző fordulóban a Pénzügyőr SE otthonában diadalmaskodó Érdi VSE otthonában a Paksi FC II. négy NB I-es visszajátszóval megszerezte első győzelmét a 2025/2026-os szezonban.

NB III Délnyugati-csoport, 6. forduló

Érdi VSE–Paksi FC II. 0–2 (0–2)

Érd, Novák Ferenc Sportközpont, v.: Horváth M. (Cseresznyák, Németh)

Paks: Gyetván– Babos, Köllő, Balogh B. (Perczel, 87.), Éger, Galambos (Tóth K., 82.), Vas G. (Marcsa, 74.), Surman, Májik, Palóka (Holka, 74.), Pető M. Vezetőedző: Kindl István

Gólszerző: Májik (4.), Köllő (39.).