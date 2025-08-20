augusztus 20., szerda

Erősen megfiatalított kerettel kezdik majd az új idényt

Teol.hu

Két hete készül a kézilabda NB II 2025/2026-os szezonjára a Szekszárdi Fekete Gólyák KC. A keretet érintő változás, hogy Farkas Anita és Kapás Tekla befejezte aktív pályafutását, valamint továbbtanulás miatt Szentes Lili, Köbli Ágnes és Nagy Alexandra várhatóan máshol folytatja. Az érkező oldalon egyelőre nyolc fiatal játékos szerepel. 

Rendkívül fiatal szekszárdi keret kezdte meg a munkát. Napi két edzéssel zajlik a nyári alapozás három héten keresztül, majd ezt követően napi egy tréninggel készülnek a Gólyák az új pontvadászatra. Szükség is van a kemény munkára, hisz' a bajnokságban tizennégy csapat szerepel majd az eddigi nyolc helyett. Konkrét célkitűzés nincs, kérdés mire lesznek képesek a bővített mezőnyben. Mivel az FGKC évek óta stabil szereplője a másodosztálynak, helyzetükben a fiatalítás és a saját utánpótlás erősítése kulcsfontosságú ahhoz, hogy stabil szereplői maradjanak a mezőnynek.

 

