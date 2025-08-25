Falunapon haknizott egyet a válogatott támadó

Miközben a Paksi FC hasít az NB I-ben – az MTK legyőzésével Bognár György edző alakulata átvette a vezetést a tabellán –, a csapat támadója, Ádám Martin sérülése miatt nem játszik. Így jut ideje arra, hogy különböző felkéréseknek tegyen eleget a Szegeden született támadó. A XXXI. Forráskúti Falunapokon vett részt a 28-szoros válogatott csatár, ahol közönségtalálkozón beszélt pályafutásáról és élményeiről – írta meg a delmagyar.hu. A gyerekek többek között megtudhatták hogy a Barcelonát jobban szereti, mint a Real Madridot, és a világ legjobb játékosa pedig szerinte Lionel Messi.

Ádám Martin két és fél év után egy sikeres dél-koreai és egy felejthető görögországi időszakot követően 2024 decemberében tért vissza a Paksi FC-hez, hogy újra felépíthesse magát. Az új szezon sem indult jól számára, térdsérülés miatt később csatlakozott a többiekhez és csak a Kisvárda elleni bajnokin kapott játéklehetőséget, ahol kiderült, műteni kell a térdét.