Megállt a műsor

41 perce

Címkék#vb#Juhász István#kajak-kenu#Milánó#Kollár Kristóf

Teol.hu
Félbeszakadt az előadás a Fővárosi Nagycirkuszban

Fotó: Peter Szalmas

A magyar kajak-kenu válogatott 13 érmet, közte 6 arany-, 2 ezüst- és 5 bronzérmet nyert a milánói világbajnokságon, ezzel az éremtáblázat első helyén zárt. 
Évek óta szép hagyomány a Fővárosi Nagycirkuszban, hogy a kiemelkedő világversenyek érmeseit együtt ünneplik a közönséggel. A jelenleg futó SPLASH! – Swing a víz fölött című nyári műsor fő motívuma a vizes sportokban elért magyar sikerek megidézése az első olimpiai bajnokunktól, Hajós Alfrédtól kezdve egészen az aktuális hírekig. A világverseny érmesei miatt megáll a műsor, hogy együtt ünnepelhessék a fellépő művészek és a majd másfél ezres közönség a kiemelkedő magyar sportolókat és sportsikereket. 
Augusztus 24-én, vasárnap délután különösen erős indoka volt, hogy megálljon a műsor. A paksi Kollár Kristóf, Juhász István páros 500 méteren kenu négyesben – Hajdu Jonatánnal és Fejes Dániellel kiegészülve – aranyérmet szerzett, C-2-ben pedig a dobogó harmadik fokára állhatott fel.  

