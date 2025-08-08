1 órája
Potyogtak a gólok a hétközi edzőmeccseken
Hat vármegyei csapatunk játszott felkészülési mérkőzést a hét közepén és nem is akármilyeneket. Bonyhádon hat, Bonyhád-Börzsönyben nyolc, Faddon tíz gól született, de győzelemnek egyik csapat sem örülhetett.
Felkészülési mérkőzés
Bonyhád-Börzsöny SE–Aparhanti SE 4–4
Bonyhád-Börzsöny: Gungl (Borbandi G.) – Baranyi, Sebestyén T. (Szász D.), Bajkai, Zsidi (Antal K.) – Lovász L., Kiss N., Törő, Buzás T., Csobot P. (Rafai M.) – Bece. Játékos-edző: Szász Dávid
Aparhant: Pakurár – Jakab, Calka S., Kovács M., Müller M. – Péter Á., Árpa, Sárközi N., Boros K., Petrás G. – Sárközi M. Csere: Szücs Zs, Miklóssy B., Kajtár I., Tóth B. Játékos-edző: Miklóssy Balázs
Gólszerző: Csobot P., Bence, Lovász L., Kiss N.Kajtár I. (3), Kovács M.
Bonyhád VLC–Komlói Bányász (vármegye I) 1–5
Bonyhád: Kiss H. – Jerabek, Máté R., Biszak – Dörömböző, Sásdi A., Virág, Bognár S., Sásdi B. – Bodó, Pap R. Csere: Cseh D., Farkas M., Piczek, Molnár M., Keszler, Daradics, Szabó A., Lőcser, Krausz Á., Selyem. Edző: Sárai György
Gólszerző: Molnár M.
Faddi SE–Dunagyöngye SK (vármegye II) 4–6
Fadd: Merkl D. – Szabó M., Dudoma K., Gerendai G., Gász – Fehér K., Merkl M. – Borda G., Szabó B., Keszthelyi – Szentes. Csere: Vass L. Borda B., Baros A., Hostyánszki A., Hostyánszki M., Fazekas T., Ábrahám G., Szatmári. Edző: Szőcs Richárd
Gólszerző: Szentes (2), Keszthelyi, Szabó M.
Bajai LC (vármegye I)–Bátaszék SE 5–3
Bátaszék: Péter J. (Hujbert) – Ruff, Balogh B., Zsók J. (Vituska I.), Nagy Zs. (Gábor G.) – Vituska N., Fricsi, Héhn F., Csapó A. – Farkas A. (Takács D.), Lizák P. (Hetényi). Edző: Takács Norbert
Gólszerző: Lizák P., Takács D., Héhn F.
Somogysárd SE (vármegye I)–Dombóvári LK 2–1
A dombóvári gólt Keresztes Patrik szerezte.
