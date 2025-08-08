Potyogtak a gólok a hétközi edzőmeccseken

Hat vármegyei csapatunk játszott felkészülési mérkőzést a hét közepén és nem is akármilyeneket. Bonyhádon hat, Bonyhád-Börzsönyben nyolc, Faddon tíz gól született, de győzelemnek egyik csapat sem örülhetett.

Az aparhanti edző, Miklóssy Balázs (labdával) is cipőt húzott a börzsönyi felkészülési mérkőzésen

Felkészülési mérkőzés

Bonyhád-Börzsöny SE–Aparhanti SE 4–4

Bonyhád-Börzsöny: Gungl (Borbandi G.) – Baranyi, Sebestyén T. (Szász D.), Bajkai, Zsidi (Antal K.) – Lovász L., Kiss N., Törő, Buzás T., Csobot P. (Rafai M.) – Bece. Játékos-edző: Szász Dávid

Aparhant: Pakurár – Jakab, Calka S., Kovács M., Müller M. – Péter Á., Árpa, Sárközi N., Boros K., Petrás G. – Sárközi M. Csere: Szücs Zs, Miklóssy B., Kajtár I., Tóth B. Játékos-edző: Miklóssy Balázs

Gólszerző: Csobot P., Bence, Lovász L., Kiss N.Kajtár I. (3), Kovács M.

Bonyhád VLC–Komlói Bányász (vármegye I) 1–5

Bonyhád: Kiss H. – Jerabek, Máté R., Biszak – Dörömböző, Sásdi A., Virág, Bognár S., Sásdi B. – Bodó, Pap R. Csere: Cseh D., Farkas M., Piczek, Molnár M., Keszler, Daradics, Szabó A., Lőcser, Krausz Á., Selyem. Edző: Sárai György

Gólszerző: Molnár M.