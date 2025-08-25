Tizenhat gólig jutott a Fadd, riválisát verte a Kisdorog a főpróbán

Főpróbájukat tartották hétvégén a vármegyei II. osztályban érdekelt csapatok többsége. Kivétel volt ez alól a Bonyhád-Börzsöny, a völgységiek találkozója elmaradt, míg a Mórágy Magyar Kupa-mérkőzéssel hangolódott a bajnoki rajtra. Jól sikerült a főpróba a Fadd és az ASE Paks számára, a Kisdorog pedig közvetlen riválisa otthonában tudott diadalmaskodni utolsó felkészülési mérkőzésén.

Nyúl Péterék (ASE) győztes főpróbát tartottak utolsó felkészülési mérkőzésükön

Fotó: Molnár Gyula

Felkészülési mérkőzések

Pálfai SE–ASE Paks 2–6

Pálfa: Molnár P. (Rezicska Cs.) – Szalai R., Móri, Klazer, Markó (Kovács J.), Jakubek, Orsós Gy., Szabó V. (Árnyos), Szabó Z., Végh M., Szabó D. (Vinklár). Edző: Tóth Zsolt

ASE: Herman R. – Nickl E., Nickl Á., Borsi, Lengyel A., Blága, Farkas P., Péger, Kern B., Rogács, Nyúl P. Csere: Krizák, Nikl P., Tímár, Dömény, Bán K., Oszadszky. Edző: Szakács Viktor

Gólszerző: Orsós Gy., Szabó D., illetve Kern B. (2), Nyúl P. (2), Farkas P., Péger