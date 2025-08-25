1 órája
Tizenhat gólig jutott a Fadd, riválisát verte a Kisdorog a főpróbán
Utolsó felkészülési mérkőzéseiket játszották a vármegye II-es csapatok a hétvégi bajnoki rajt előtt.
Főpróbájukat tartották hétvégén a vármegyei II. osztályban érdekelt csapatok többsége. Kivétel volt ez alól a Bonyhád-Börzsöny, a völgységiek találkozója elmaradt, míg a Mórágy Magyar Kupa-mérkőzéssel hangolódott a bajnoki rajtra. Jól sikerült a főpróba a Fadd és az ASE Paks számára, a Kisdorog pedig közvetlen riválisa otthonában tudott diadalmaskodni utolsó felkészülési mérkőzésén.
Felkészülési mérkőzések
Pálfai SE–ASE Paks 2–6
Pálfa: Molnár P. (Rezicska Cs.) – Szalai R., Móri, Klazer, Markó (Kovács J.), Jakubek, Orsós Gy., Szabó V. (Árnyos), Szabó Z., Végh M., Szabó D. (Vinklár). Edző: Tóth Zsolt
ASE: Herman R. – Nickl E., Nickl Á., Borsi, Lengyel A., Blága, Farkas P., Péger, Kern B., Rogács, Nyúl P. Csere: Krizák, Nikl P., Tímár, Dömény, Bán K., Oszadszky. Edző: Szakács Viktor
Gólszerző: Orsós Gy., Szabó D., illetve Kern B. (2), Nyúl P. (2), Farkas P., Péger
Aparhanti SE–Kisdorogi FC 1–5
Aparhant: Pakurár – Kovács M., Müller M., Jakab Z., Nagy G. – Gyalog, Horváth K., Kajtár I., Móricz G., Petrás – Boros K. Csere: Sárközi S., Beszterczán, Miklóssy. Játékos-edző: Miklóssy Balázs
Kisdorog: Miklós I. – Horváth B., Schrenk, Lajkó, Varga B., Reichert K., Palkó Márk, Schiller A., Mészáros M., Modok, Radó. Csere: Miklós R., Schiller P., Farkas D., Koszter. Edző: Palkó Máté
Gólszerző: Kajtár I., illetve Mészáros M. (2), Schiller A. (2), Farkas D.
Faddi SE–Főnix SE Foktő (vármegye III) 16–0
Fadd: Vass L. – Gerendai G., Kovács G., Fazekas T., Hostyánszki A. – Hostyánszki M., Borda G., Szabó M. – Szabó B., Lojek, Keszthelyi. Csere: Fehér K., Baros, Merkl M., Szabó G., Szentes, Borda B. Edző: Szőcs Richárd
Gólszerző: Borda B. (2), Baros (2), Merkl M. (2), Szentes (2), Lojek, Hostyánszki A., Szabó G., Szabó B., Gerendai G., Borda G., Fehér K., Keszthelyi
Felkészülési mérkőzés: ASE Paks–Pálfai SEFotók: Molnár Gyula
Bátaszék SE–Ócsárd SE (vármegye II) 6–2
Bátaszék: Péter J. – Zsók J., Fricsi, Nagy Zs., Ruff L., Héhn F., Vituska N., Karaszi, Lizák P., Bajusz K., Farkas A. Csere: Hujbert, Vituska I., Hetényi, Máté N. Edző: Takács Norbert
Gólszerző: Lizák P. (2), Bajusz K., Karaszi, Vituska I., Vituska N.
Tengelici SE U21–Kajdacsi SE 9–3
Tengelic: Schwarcz M. – Bazsó, Pickett, Néth, Pánczof – Sörös D., Hauserer, Csicsó K., Gayer, Schwarcz K. – Kovács K. Csere: Sárközi Á., Lampek, Lakatos B., Zsíros M., Kovács D., Sáfrán, Szabó G., Váli M., Deli J. Edző: Cseh Tibor
Kajdacs: Márton J. (Takács L.) – Tornóczi N., Tornócz Á., Bogdán Z., Bogdán M., Hasító G., Bozsér Gy., Kapás B., Blatt M., Varga L., Farkas A., Lengyel J., Erdélyi Zs. Edző: Kapás Attila
Gólszerző: Lampek (4), Schwarcz K. (2), Kovács K., Sárközi Á., Hauserer, illetve Erdélyi Zs., Bozsér Gy., Tornóczi Á.