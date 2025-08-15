augusztus 15., péntek

A hétvége sportműsora

1 órája

Főpróbáját tartja az újjáalakult Szekszárd, rangadó vár NB III-as csapatainkra

Tétmérkőzések és felkészülési találkozók: ezeket a sporteseményeket nézheti élőben ezen a hétvégén.

Teol.hu

Augusztus 16., szombat

LABDARÚGÁS
Felkészülési mérkőzés
10.00 Kakasd SE–Bajai LC (vármegye I)
10.00 ASE Paks–Szedresi SE
13.00 Szekszárd FC–Eger SE (NB II)
15.00 Pálfai SE–Németkéri SE

Augusztus 17., vasárnap

LABDARÚGÁS
Fizz Liga, 4. forduló
20.00 Paksi FC–ZTE FC
NB III, Dél-Nyugati csoport, 4. forduló
11.00 Paksi FC II–Pénzügyőr SE
17.30 Dombóvári FC–Dunaújváros FC (Ujvári Kálmán Sporttelepen játsszák)
17.30 FC Nagykanizsa–Majosi SE
17.30 Iváncsa KSE–Szekszárdi UFC
Felkészülési mérkőzés
17.00 Faddi SE–Teveli Medosz SE
17.00 Kakasd SE U19–Őcsény SK
17.00 Nagykozár KSE (vármegye I)–Dombóvári LK

 

