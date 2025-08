Ötven év után visszatért Tevelre a Kaposvári Rákóczi (képgalériával)

Miklós József, a házigazda, a szervező. Az egyetlen, aki ott volt a teveli csapatban ötven évvel ezelőtt, és aki ott volt most szombaton a jubileumi gálameccsen is – a pályán. Akkor 19 éves volt... Egy-egy labdalevételnél látszott, hogy a tudása semmit sem kopott, csak az évek szaladtak el. A meccset amúgy 8–7-re a kaposváriak nyerték – de szombaton, ahogy anno ötven éve is, nem ez volt a lényeg. Akkor és most is volt mit ünnepelni. A harmadik félidőbe belefért egy kis borkóstoló, meg egy finom vacsora is. A program szépen belenyúlt az éjszakába – volt mit felidézni az elmúlt ötven évből, ez most tényleg egy nagy találkozás volt.

Szentes Boldizsár, Barabás Pál és Márton József. Az egykori osztálytársak nagyon örültek a viszontlátásnak

Fotó: Rónai Gábor