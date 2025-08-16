Győzelemmel hangolt a szezonrajtra a jelentős nyári változásokon áteső Szekszárd

Női felkészülési mérkőzés. Szekszárd FC–Eger SE 3–1 (3–0). Szekszárd: Török (Fehér)– Schell (Szabó), Kehrer, Jáhn (Kuntzl), Mucsi, Kágyi (Egyed), Gelb, Filep, Katona, Nagy-Cseke (Prigli), Sovány. Edző: Vágó Attila.

A legutóbb szerb Topolyát legyőző hazaiak ezúttal az NB II-es Eger ellen hagyták el győztesen a pályát a rekkenő hőségben lejátszott találkozón.

A szekszárdi gólszerzők: Sovány (10., 21.), Filep (14.).

Az NB I-es bajnokság nyitómeccsén, augusztus 23-án, 17 órától a Szekszárdi WFC az MTK Budapest csapatát fogadja.